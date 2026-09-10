Ecuador otorga licencia ambiental a la línea eléctrica que conectará al país con Perú

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

Ecuador dio un nuevo paso para concretar su proyecto de interconexión eléctrica con Perú. El Ministerio de Ambiente y Energía informó el 9 de septiembre de 2026 que el Gobierno otorgó la licencia ambiental para la ejecución de la ‘Línea de Transmisión en 500 kV Ecuador–Perú’. La construcción del proyecto está prevista para comenzar este año y busca ofrecer una alternativa adicional para respaldar el abastecimiento eléctrico nacional.

La autorización permitirá a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), entidad encargada de la obra, avanzar con las etapas de construcción, operación, mantenimiento y cierre. La Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) revisó la información técnica presentada por Celec y verificó que el proyecto cumple con la normativa ambiental vigente, según informó la cartera de Estado.

Una conexión de 284,85 kilómetros

El proyecto contempla la construcción de 284,85 kilómetros de líneas de transmisión con una capacidad de 500 kilovoltios. El trazado conectará la Subestación Chorrillos, ubicada en Guayaquil, con el municipio de Pasaje, en la provincia de El Oro.

Pasaje se encuentra en una provincia fronteriza con Perú. Desde ese punto, las líneas continuarán hasta llegar a la frontera con el vecino país, de acuerdo con la información entregada por el Ministerio de Ambiente y Energía.

La infraestructura permitirá ampliar los intercambios de energía entre Ecuador y Perú. El Ministerio señaló que esta posibilidad contribuirá a reducir la vulnerabilidad del sistema eléctrico ante escenarios de déficit. También permitirá mejorar la confiabilidad del sistema y contar con una infraestructura más robusta para acompañar el crecimiento productivo y el desarrollo del país.

La obra tendrá un costo de 277,7 millones de dólares. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Celec financiarán el proyecto.

El antecedente de los cortes de electricidad

La nueva infraestructura llega después de un año en el que Ecuador enfrentó una crisis de abastecimiento eléctrico. Durante distintos periodos de 2024, el país tuvo que aplicar cortes de electricidad de varias horas cada día a escala nacional.

Los apagones alcanzaron su punto máximo a mediados de septiembre de ese año. En ese periodo, Ecuador registró suspensiones del servicio eléctrico de hasta 14 horas.

La falta de agua en las zonas de los ríos que alimentan las centrales hidroeléctricas provocó esa situación. Las sequías redujeron el aporte de esos ríos y afectaron la generación eléctrica del país.

En ese contexto, el Gobierno plantea la interconexión con Perú como una alternativa para respaldar el abastecimiento nacional. La ampliación de la capacidad para intercambiar energía forma parte de la infraestructura que permitirá al sistema enfrentar posibles escenarios de déficit.

El Ministerio de Ambiente y Energía proyecta que la nueva conexión eléctrica entre Ecuador y Perú entre en operación en 2029. Antes, Celec deberá avanzar con las fases previstas para la construcción, operación, mantenimiento y cierre del proyecto, luego de obtener la licencia ambiental.

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