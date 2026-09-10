Sismos de magnitud 5.4 y 5.0 en Perú se sintieron en Ecuador este jueves

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

Dos sismos registrados durante la madrugada de este jueves 10 de septiembre en el departamento peruano de Amazonas fueron percibidos en distintos sectores del sur y la Amazonía de Ecuador. Los movimientos tuvieron como referencia la zona de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui, y ocurrieron con pocas horas de diferencia.

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional reportó la percepción de los movimientos en territorio ecuatoriano. Los registros proporcionados ubican los eventos a pocos kilómetros de Santa María de Nieva y señalan profundidades de entre 15 y 25 kilómetros. Hasta el momento, las autoridades no han reportado emergencias relacionadas con estos sismos.

Los movimientos telúricos ocurrieron durante la madrugada

El primer movimiento ocurrió a las 01:42:41. El reporte sísmico del Instituto Geofísico Nacional de Perú (IGP/CENSIS) registra una magnitud de 5.4 y una profundidad de 15 kilómetros. El epicentro se ubicó en las coordenadas 3,91° S y 77,40° O, a 92 kilómetros al noreste de Santa María de Nieva, en Condorcanqui, Amazonas.

Este sismo alcanzó una intensidad de III-IV en Santa María de Nieva. En Ecuador, ciudadanos reportaron la percepción del movimiento en distintos sectores del sur del país. Entre las provincias mencionadas están Loja, Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Azuay.

En la información inicial también consta una magnitud de 5.8 para el movimiento ocurrido a la 01:42, con una profundidad de 25 kilómetros. Ese dato aparece en el primer reporte entregado sobre los dos eventos.

El segundo movimiento ocurrió a las 05:39:35. El reporte del IGP/CENSIS señala una magnitud de 5.0 y una profundidad de 15 kilómetros. Su epicentro se localizó en las coordenadas 3,90° S y 77,39° O, a 94 kilómetros al noreste de Santa María de Nieva.

Este segundo evento registró una intensidad III en Santa María de Nieva. Al igual que el primero, tuvo su origen en territorio peruano y fue percibido en Ecuador.

Los dos sismos que llegaron a sentirse en territorio ecuatoriano fueron los de mayor magnitud entre los eventos registrados durante las primeras horas de la jornada, según la información proporcionada.

Perú registró otros movimientos sísmicos

La actividad sísmica en Perú también incluyó otros dos eventos durante la madrugada de este jueves. Uno ocurrió a las 01:18:22 y tuvo una magnitud de 3.4, con una profundidad de 10 kilómetros.

Ese movimiento se ubicó en las coordenadas 17,64° S y 70,03° O, a 18 kilómetros al sur de Tarata, en Tarata, Tacna. El reporte señaló una intensidad II en Tarata. Este sismo no fue reportado como sentido en Ecuador.

Con estos eventos, durante las primeras horas del 10 de septiembre se contabilizan cuatro sismos registrados en Perú, de acuerdo con el registro proporcionado. Sin embargo, solo dos tuvieron percepción en territorio ecuatoriano: los movimientos de magnitud 5.4 y 5.0.

La cercanía entre el epicentro de los dos eventos y la frontera permitió que las vibraciones se sintieran al otro lado del límite territorial. Los sismos tuvieron como referencia la zona de Santa María de Nieva, en Condorcanqui, Amazonas.

Ante un movimiento telúrico, las recomendaciones entregadas señalan la importancia de mantener la calma y aplicar medidas básicas de prevención. Si una persona se encuentra en la calle, debe alejarse de cables eléctricos. También debe evitar los vidrios y las estructuras que puedan colapsar.

Además, se recomienda seguir los protocolos de emergencia difundidos y los organismos de socorro.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, una zona que concentra algunas de las principales áreas de subducción del mundo y que registra una fuerte actividad sísmica.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado emergencias derivadas de los dos movimientos que se sintieron en sectores ecuatorianos durante la madrugada de este jueves.

Te recomendamos