Un temblor sacudió la Amazonía de Ecuador este lunes 17 de agosto

El Instituto Geofísico (IG) de la Politécnica Nacional, a través de su sistema automático, informó este lunes 17 de agosto de 2026 sobre la actividad sísmica registrada y notificó sobre un nuevo temblor.

El temblor se ubicó frente a la Costa

El Instituto Geofísico informó sobre un sismo a las 06:03 de este lunes 17 de agosto con una magnitud de 3.4 en la escala de Richter.

Este sismo se produjo a una profundidad de 20 km desde la superficie, a una latitud de 1.814° S y a una longitud de 77.390° W.

Además, el epicentro de este sismo se localizó a 76,91 km de Puyo, en la provincia de Pastaza.

En las redes sociales del Instituto Geofísico, un usuario comentó que desde la ciudad de Quito no se percibió el sismo.

Otro usuario mostró su preocupación luego de que en los últimos días se han sentido varios sismos en el mundo y comentó “ya para de temblar tierra”, esto luego de la preocupación que causa en Latinoamérica el terremoto de 7.4 en Colombia, como informa una publicación de este medio.

Recomendaciones ante sismos

A pesar de la intensidad del sismo, hasta el momento las autoridades no han reportado emergencias. Ante un sismo, se recomienda mantener la calma y seguir medidas básicas de prevención para reducir riesgos tanto en el hogar como en la calle:

Si una persona se encuentra en la calle, debe alejarse de cables eléctricos.

Evitar vidrios y estructuras que puedan colapsar.

Seguir los protocolos de emergencia difundidos por el ECU 911 y organismos de socorro.

Para más información sobre sismos recientes en Ecuador y otros eventos sísmicos, consulte los reportes oficiales del Instituto Geofísico.

[REVISADO]

Evento: igepn2026qbkp

Ocurrido: 2026-08-17 06:03:42

Mag.: 3.4MLv

Prof.: 20.0 km

Lat.: 1.814° S

Long.: 77.390° W

Localizado: a 76.91 km de Puyo, Pastaza

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/L16dLJbAQe pic.twitter.com/ZhXKbEQCmo — Instituto Geofísico (@IGecuador) August 17, 2026

Un temblor se registró en Cuenca el sábado

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional notificó un temblor en el sur del territorio ecuatoriano durante la noche de este sábado 15 de agosto de 2026. El temblor en Cuenca alcanzó una magnitud de 4,2 y ocurrió a las 19:22:12, localizándose en la provincia del Azuay.

De acuerdo con el reporte oficial, el temblor en Cuenca tuvo su origen a una distancia de 49,59 kilómetros de la capital azuaya. La información geofísica determinó que el movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 79 kilómetros.

El monitoreo instrumental fijó la ubicación del epicentro en los puntos geográficos de latitud 3.277° Sur y longitud 79.248° Oeste dentro de la jurisdicción de Azuay.

Sin reportes de daños en la infraestructura

Hasta el momento de la emisión del informe técnico oficial, las autoridades no cuentan con registros de afectaciones en estructuras viales, viviendas ni edificaciones públicas o privadas en los cantones cercanos tras el temblor en Cuenca. Los sistemas de vigilancia técnica no han recibido alertas sobre averías materiales.

En cuanto a la percepción del fenómeno entre la población, tampoco se han emitido aún reportes ciudadanos que confirmen haber sentido el temblor en los centros poblados de la provincia. Los canales de monitoreo institucional continúan con el seguimiento continuo de la actividad sísmica en la zona.

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