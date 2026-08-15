Video | Sismo cerca del volcán Etna causa daños en vías de Italia

Un sismo superficial de magnitud 3,9 sacudió este sábado 15 de agosto de 2026 las inmediaciones del volcán Etna, en la isla de Sicilia, al sur de Italia.

El movimiento subterráneo generó inquietud entre los pobladores de las localidades adyacentes y provocó daños materiales en la infraestructura vial de la zona.

Afectaciones y parámetros del sismo cerca del volcán Etna

El hipocentro del movimiento telúrico se localizó a tan solo un kilómetro de profundidad en los alrededores del macizo.

#Etna: il forte #terremoto di M 3.9 ha causato danni alla strada Mareneve di Linguaglossa.



Visto l'ipocentro localizzato ad 1 solo chilometro di profondità, potrebbe essere l'espressione superficiale della faglia che ha generato la scossa. pic.twitter.com/rHRQTlGIrv — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) August 15, 2026

Debido a su escasa profundidad, el fenómeno se asoció a una manifestación superficial de la falla de origen, ocasionando afectaciones directas en el asfalto de la carretera Mareneve, situada dentro de la jurisdicción municipal de Linguaglossa.

Disminución de ceniza y cambio en el nivel de alerta

El sismo se registró en momentos en que el Instituto Nacional de Geofísica y Volcanes (INGV) de Catania oficializó la reducción de la alerta volcánica de color rojo a naranja para el volcán Edna.

El Observatorio Volcánico para la Aviación (VONA) notificó que el coloso presenta una débil emanación de material piroclástico y ausencia de columnas eruptivas, confirmando que la energía interna y el temblor característico del volcán Etna descendieron a niveles habituales.

Reapertura paulatina del aeropuerto de Catania

Tras nueve jornadas continuas de paralización y desvíos operativos, la empresa gestora SAC dispuso la reactivación de los sectores C1 y B3 en el aeropuerto de Fontanarossa desde las 14:00 (hora local).

El cierre del espacio aéreo durante la temporada alta de verano perjudicó a más de 100 000 viajeros trasladados a terminales alternas en Palermo, Comiso y Trapani, generando un impacto financiero estimado entre 12 y 24 millones de euros según la patronal Assoesercenti Sicilia.

Historial de eventos eruptivos en territorio siciliano

Las manifestaciones geológicas en el volcán Etna constituyen un fenómeno continuo en la última década.

El historial del coloso incluye la erupción de 2017 con explosiones en la ladera sureste, el ciclo eruptivo de diciembre de 2018 que detonó un sismo de magnitud 4,8 y estado de calamidad, así como las sucesivas columnas eruptivas de entre cinco y nueve kilómetros documentadas entre 2021 y 2025 que alteraron reiteradamente las operaciones aéreas en Sicilia.

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