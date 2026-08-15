Nuevo sismo de 6,9 sacude Sumatra en Indonesia

La actividad tectónica no da tregua en el sudeste asiático luego de confirmarse un nuevo sismo en Indonesia con una magnitud de 6,9 este sábado 15 de agosto de 2026.

Según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo ocurrió a las 17:54 (hora local) en la región norteña de la isla de Sumatra, presentándose casi 12 horas después de un primer movimiento telúrico de gran intensidad en el archipiélago, así lo reportó este Medio en una nota periodística publicada este viernes 14 de agosto de 2026.

Parámetros técnicos del nuevo sismo en Indonesia

Según EFE, el segundo sismo se originó a una profundidad focal de 183 kilómetros. El reporte técnico del organismo estadounidense ubicó el epicentro a menos de 10 kilómetros de la localidad de Pematangsiantar, un centro urbano habitado por unos 270 000 residentes.

Frente a las características y profundidad del evento, las autoridades descartaron alertas tempranas de tsunami y no reportaron afectaciones materiales ni víctimas humanas inmediatas.

Contexto del primer evento registrado en la isla de Flores

Este segundo temblor ocurrió durante la misma jornada en la que un sismo de magnitud 7,7 golpeó el este del territorio a las 06:00 (hora local).

El foco del primer movimiento se situó a 10 kilómetros de profundidad y a unos 62 kilómetros al noroeste de la ciudad de Ende.

La sacudida inicial generó alarma generalizada en poblaciones costeras y motivó la evacuación preventiva de aproximadamente 2 000 personas ante la presencia de olas de hasta un metro de altura.

Balance de víctimas y daños del primer terremoto

Según informa EFE, las consecuencias del sismo matutino dejaron un saldo de casi medio centenar de fallecidos, concentrándose en los distritos de Manggarai (24), Manggarai Oriental (17), Sikka (3), Ngada (1), Ende (1) y Manggarai Occidental (1).

Asimismo, la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) constató afectaciones en más de un centenar de viviendas, aludes en varias localidades y daños en el aeropuerto de Komodo, además del traslado de pacientes hospitalarios a zonas exteriores en la ciudad de Ende por la falta de tiendas de campaña suficientes.

Ubicación del país en el Anillo de Fuego del Pacífico

Según EFE, los continuos movimientos telúricos responden a la localización geográfica del archipiélago sobre el denominado Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor dinamismo geológico por la convergencia de diversas placas tectónicas.

Con más de 17 000 islas en su territorio, la nación registra con frecuencia terremotos de gran potencia, recordando antecedentes históricos como la catástrofe de Sumatra en 2004, donde un sismo generó un tsunami que cobró más de 226 000 vidas.

Preguntas frecuentes sobre el nuevo sismo que sacude Sumatra en Indonesia

❓ ¿Qué magnitud tuvo el nuevo sismo en Indonesia?

Magnitud 6,9 según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El evento se registró a las 17:54 hora local en el norte de Sumatra a una profundidad de 183 kilómetros.

❓ ¿Dónde se ubicó el epicentro del nuevo sismo en Indonesia?

A menos de 10 kilómetros de la ciudad de Pematangsiantar.

La localidad cuenta con una población aproximada de 270.000 habitantes y no reportó víctimas ni daños materiales.

❓ ¿Se activó alerta de tsunami por el nuevo sismo en Indonesia?

No se activó alerta de tsunami.

Las autoridades descartaron la amenaza debido a la profundidad de 183 kilómetros del evento telúrico.

❓ ¿Qué daños dejó el sismo previo ocurrido en la mañana?

Casi medio centenar de fallecidos, 2.000 evacuados y más de 100 casas afectadas.

El terremoto matutino de magnitud 7,7 impactó la isla de Flores, provocando también el traslado al exterior de pacientes hospitalarios en Ende y daños en el aeropuerto de Komodo.

❓ ¿Por qué se originó este nuevo sismo en Indonesia?

Por la ubicación del país en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico.

La convergencia de varias placas tectónicas en esta región ocasiona una intensa actividad sísmica y volcánica a lo largo de sus 17.000 islas.

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