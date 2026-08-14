Terremoto de 7,7 en la costa de Indonesia activa alerta de tsunami en ese país

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió este viernes la costa de Indonesia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El epicentro fue localizado a unos 62 kilómetros al noroeste de la localidad de Ende, en la isla de Flores. El Instituto Nacional Oceanográfico de la Armada (Inocar) hizo un análisis sobre las costas de Ecuador.

El terremoto en Indonesia y la alerta de tsunami

De acuerdo con los datos del USGS, el movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros y se ubicó también a unos 162 kilómetros al este-noreste de Labuan Bajo.

Hasta el momento de la información proporcionada, no se habían reportado víctimas ni daños materiales. Tampoco se conocía si las autoridades locales habían emitido una alerta de tsunami relacionada con el sismo.

El terremoto ocurrió cerca de la isla de Flores

La isla de Flores tiene una población estimada de alrededor de 2 millones de habitantes. Su capital, Ende, cuenta con unos 90 000 habitantes y está ubicada en la costa meridional de la isla, en el lado opuesto al sector donde se registró el terremoto.

El terremoto fue resultado de una falla inversa a poca profundidad. El sismo se localizó en una zona sísmicamente activa, dominada por la convergencia entre las placas de Australia y Sunda.

Indonesia forma parte del denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona caracterizada por una intensa actividad sísmica y volcánica debido a la convergencia de varias placas tectónicas.

El archipiélago indonesio está conformado por más de 17 000 islas y registra con frecuencia terremotos de gran magnitud.

Impacto

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estima que es posible que se produzcan algunas víctimas y daños, y que el impacto debería ser relativamente localizado.

Aproximadamente 1,5 millones de personas estuvieron expuestas a temblores de intensidad fuerte (MMI VI) a severa (MMI VIII).

Tras este terremoto, podrían producirse réplicas, algunas potencialmente con fuertes temblores.

El Inocar dijo que el terremoto de Indonesia no reúne las condiciones para generar un tsunami en Ecuador

El Instituto Nacional Oceanográfico de la Armada (Inocar) explicó que el terremoto en Indonesia de magnitud 7,7 no reúne las condiciones para generar un tsunami en Ecuador

Últimos terremotos en América Latina

América Latina ha registrado terremotos de fuerte intensidad en las últimas semanas.

Hace más de un mes un doble de terremoto estremeció a Venezuela y dejó 6 301 víctimas.

En tanto, hace unos días, en Colombia, el terremoto de 7,4 ya deja 287 víctimas.

El Instituto Geofísico de Ecuador explicó que no existe conexión entre los terremotos registrados en la región y la posibilidad de un evento así en Ecuador.

Además, recordó que, no existe forma de predecir un evento telúrico en la actualidad.

Noticia en desarrollo

Te recomendamos