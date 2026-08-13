Ecuador enviará 35 rescatistas y equipos a Colombia tras terremoto de 7,4

Ecuador anunció este jueves 13 de agosto de 2026 enviará a Colombia un contingente de 35 rescatistas, cerca de cinco toneladas de equipamiento y un grupo de ingenieros para apoyar las labores de atención en las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes.

Rescatistas que envía Ecuador a Colombia por terremoto tendrán autonomía

La información fue anunciada este jueves por Roberto Luque, presidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional y ministro de Infraestructura y Transporte.

El contingente pertenece al Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y contará con autonomía operacional durante siete días. Su despliegue responde a las solicitudes efectuadas por el Gobierno de Colombia a través de la Cancillería ecuatoriana.

Además de los rescatistas, Ecuador enviará especialistas en estructuras, ingeniería sísmica y geotecnia. Este grupo colaborará en la evaluación de daños y en la clasificación de edificaciones como habitables o no habitables, en las zonas que sean determinadas por las autoridades colombianas.

Luque expresó la solidaridad de Ecuador con Colombia y Venezuela por las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por los recientes eventos sísmicos.

Ecuador mantiene riesgo sísmico permanente

Durante una rueda de prensa en Guayas, Luque pidió tranquilidad a la población ecuatoriana y señaló que la sucesión de sismos registrados primero en Venezuela y luego en Colombia no significa que se prevea un terremoto de grandes dimensiones en Ecuador como consecuencia de esos eventos.

El funcionario recordó, sin embargo, que Ecuador mantiene un riesgo sísmico permanente, por lo que llamó a reforzar las medidas de prevención y preparación y a evitar la difusión de información que no haya sido verificada.

Habilitan centros de acopio para donaciones

Como parte de la respuesta humanitaria, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) habilitó desde el miércoles dos centros de acopio en Pichincha y Guayas para recibir donaciones destinadas a las familias afectadas por el terremoto.

Entre los artículos que se pueden entregar constan implementos para alojamiento temporal, agua, utensilios de aseo e higiene personal.

De acuerdo con el último conteo citado en la información oficial, el terremoto ocurrido en Colombia deja 273 personas fallecidas, 3.824 heridas y 377 desaparecidas.

Te recomendamos