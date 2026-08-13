Dos sismos sacudieron Chocó, en Colombia, este jueves 13 de agosto tras el terremoto de 7.4

Un nuevo movimiento telúrico se registró durante la mañana de este jueves 13 de agosto en Colombia. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el sismo alcanzó una magnitud de 3.6 y tuvo su epicentro en el municipio de Nóvita, en el departamento del Chocó.

El reporte señala que el temblor ocurrió a las 06:22. Usuarios en redes sociales aseguraron que el movimiento se sintió con fuerza y que incluso generó alerta en otras ciudades del país. El nuevo evento ocurre después del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el lunes 10 de agosto.

Chocó registra nuevos sismos

El Servicio Geológico Colombiano mantiene el seguimiento de la actividad sísmica registrada en las últimas horas. Durante la madrugada de este jueves, el organismo también reportó un sismo de magnitud 2.8. Ese movimiento tuvo su epicentro en el municipio de El Litoral del San Juan, en Chocó.

Posteriormente, a las 06:22, el SGC informó sobre el temblor de magnitud 3.6 localizado en Nóvita. El movimiento tuvo una profundidad de 94 kilómetros.

El nuevo reporte forma parte de la actividad sísmica registrada luego del terremoto de magnitud 7.4 ocurrido el lunes 10 de agosto. La emergencia mantiene activas las labores de rescate en Pereira, Armenia, Manizales y Cali.

En Chocó, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba-Curi informó el miércoles 12 de agosto que el departamento cerró la fase de búsqueda y rescate de personas.

La funcionaria explicó que los equipos ya no buscaban personas bajo los escombros. También señaló que la familia que permanecía en búsqueda se encontraba a salvo y recibía atención. Con este avance, las autoridades decidieron cerrar formalmente la fase de búsqueda y rescate en el Puesto de Mando Unificado (PMU).

La atención se concentrará ahora en la respuesta para las personas damnificadas por la emergencia.

Al menos 130 réplicas después del terremoto

El informe del Servicio Geológico Colombiano, con corte a las 06:00 de este 13 de agosto, contabilizó al menos 130 réplicas después del fuerte terremoto que tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar.

El organismo detalló que más de nueve de los movimientos registrados en los últimos días superaron la magnitud 3.0. Además, uno de los sismos alcanzó una magnitud superior a 4.0.

La actividad sísmica continuó durante la madrugada de este jueves. A las 00:43 se registró otro movimiento, esta vez con epicentro en el municipio de El Litoral del San Juan, también en el departamento del Chocó.

Los nuevos temblores se producen mientras avanzan las labores de atención de la emergencia causada por el terremoto del 10 de agosto. Más de 48 horas después del evento principal, las autoridades mantienen el seguimiento de las réplicas y concentran la respuesta en la atención de las personas afectadas.

El terremoto de magnitud 7.4 provocó una emergencia en varias zonas de Colombia. En Chocó, las autoridades ya dieron por terminada la búsqueda y rescate de personas y enfocan sus esfuerzos en la atención de los damnificados.

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