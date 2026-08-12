Terremoto en Colombia: confirman 239 fallecidos y 3 755 heridos

Al menos 239 personas murieron y 3 755 resultaron heridas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes, 10 de agosto de 2026. Las cifras fueron divulgadas este miércoles por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El sismo tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó. La zona está ubicada en la región del Pacífico colombiano. Según los datos disponibles 48 horas después, 287 personas continúan desaparecidas y 24 324 familias resultaron afectadas.

De acuerdo con EFE, 403 municipios de 14 departamentos sufrieron los efectos del terremoto. Los mayores daños se concentran en el centro y suroeste del país.

Chocó, Valle del Cauca y Risaralda, entre las zonas más afectadas

La emergencia golpeó con fuerza a Chocó, Valle del Cauca y Risaralda. Sus capitales, Cali y Pereira, concentran una parte importante de las víctimas mortales reportadas hasta ahora.

El Instituto de Medicina Legal informó que recibió 202 cuerpos relacionados con el terremoto. De ellos, 121 ya fueron identificados para ser entregados a sus familiares.

Los cuerpos proceden de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. Entre las víctimas identificadas hay cinco menores de edad.

Miles de viviendas quedaron destruidas o afectadas

Según EFE, el terremoto es el más fuerte registrado en Colombia durante este siglo. El balance de la UNGRD contabiliza 9 215 viviendas destruidas y otras 45 457 averiadas.

Además, 140 edificios colapsaron. Equipos de rescate y voluntarios continúan trabajando entre los escombros para localizar a posibles sobrevivientes.

La emergencia también afectó 188 hospitales o centros de salud, 1 667 instituciones educativas y 43 acueductos. Dos aeropuertos sufrieron graves daños.

EFE señaló que las autoridades mantienen las labores de atención mientras continúa la evaluación de los daños provocados por el fuerte movimiento telúrico.

Con información de EFE

Más información sobre terremoto en Colombia