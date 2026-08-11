Terremoto en Colombia, Ecuador habilita centros de acopio de ayuda para afectados

El Gobierno de Ecuador informó este martes 11 de agosto de 2026 que habilitará dos centros de acopio para recibir donaciones de ayuda humanitaria destinadas a las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia el lunes 10 de agosto de 2026.
La jornada de solidaridad es coordinada por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) y se desarrollará desde el miércoles 12 hasta el viernes 14 de agosto, en horario de 08:30 a 17:00.
Los puntos de acopio para las donaciones a víctimas del terremoto en Colombia estarán ubicados en Pichincha y Guayas:
La SNGR pidió entregar las donaciones únicamente en estos puntos oficiales para facilitar su organización y posterior canalización.
Las autoridades establecieron una lista de artículos destinados principalmente al alojamiento temporal y la higiene personal.
Se pueden entregar:
También se recibirán:
La SNGR señaló que los artículos deben estar en buen estado. No se recibirán productos usados, dañados, incompletos o que no formen parte de la lista establecida para esta jornada.
Además, se solicita a quienes participen:
La campaña busca canalizar la ayuda de ciudadanos ecuatorianos hacia las familias afectadas por el terremoto en Colombia y forma parte de las acciones de cooperación y asistencia humanitaria impulsadas por Ecuador ante la emergencia.
Ecuador es un país solidario y se suma para apoyar a Colombia. Cada aporte cuenta para ayudar a las familias afectadas. 🇪🇨🤝🏼🇨🇴— Comunicación Ecuador 🇪🇨 (@ComunicacionEc) August 11, 2026
Te esperamos con tus donaciones en los centros de acopio habilitados. #EcuadorPorColombia pic.twitter.com/Dj4wTFUY5p