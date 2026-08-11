Terremoto en Colombia, Ecuador habilita centros de acopio de ayuda para afectados

El Gobierno de Ecuador informó este martes 11 de agosto de 2026 que habilitará dos centros de acopio para recibir donaciones de ayuda humanitaria destinadas a las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia el lunes 10 de agosto de 2026.

Los centros de acopio de ayuda de Ecuador para afectados por el terremoto en Colombia

La jornada de solidaridad es coordinada por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) y se desarrollará desde el miércoles 12 hasta el viernes 14 de agosto, en horario de 08:30 a 17:00.

Los puntos de acopio para las donaciones a víctimas del terremoto en Colombia estarán ubicados en Pichincha y Guayas:

Pichincha: Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), Coliseo Grad. Miguel G. Iturralde J., en Sangolquí, avenida General Rumiñahui s/n y Ambato.

Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), Coliseo Grad. Miguel G. Iturralde J., en Sangolquí, avenida General Rumiñahui s/n y Ambato. Guayas: Universidad de Guayaquil, Coliseo de la Universidad, avenida Delta y avenida Kennedy, Ciudadela Universitaria.

La SNGR pidió entregar las donaciones únicamente en estos puntos oficiales para facilitar su organización y posterior canalización.

¿Qué se puede donar en los centros de acopio para los afectados del terremoto en Colombia?

Las autoridades establecieron una lista de artículos destinados principalmente al alojamiento temporal y la higiene personal.

Para alojamiento temporal

Se pueden entregar:

Juegos de sábanas de una o 1½ plazas para clima cálido.

Toldos o mosquiteros.

Colchonetas de una o 1½ plazas.

Carpas para cinco personas.

Almohadas.

Baldes plásticos para almacenar agua.

Artículos de higiene personal

También se recibirán:

Jabón de tocador.

Jabón para lavar ropa.

Cepillos dentales para adultos y niños.

Pasta dental.

Toallas de baño.

Desodorante en crema.

¿Qué condiciones deben cumplir las donaciones?

La SNGR señaló que los artículos deben estar en buen estado. No se recibirán productos usados, dañados, incompletos o que no formen parte de la lista establecida para esta jornada.

Además, se solicita a quienes participen:

Clasificar los artículos por categoría. Empacarlos adecuadamente. Etiquetar correctamente los paquetes. Entregar las donaciones exclusivamente en los centros de acopio oficiales.

La campaña busca canalizar la ayuda de ciudadanos ecuatorianos hacia las familias afectadas por el terremoto en Colombia y forma parte de las acciones de cooperación y asistencia humanitaria impulsadas por Ecuador ante la emergencia.

Ecuador es un país solidario y se suma para apoyar a Colombia. Cada aporte cuenta para ayudar a las familias afectadas. 🇪🇨🤝🏼🇨🇴



Te esperamos con tus donaciones en los centros de acopio habilitados. #EcuadorPorColombia pic.twitter.com/Dj4wTFUY5p — Comunicación Ecuador 🇪🇨 (@ComunicacionEc) August 11, 2026

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