Un nuevo temblor se sintió en la Costa de Ecuador este lunes 10 de agosto

El Instituto Geofísico (IG) de la Politécnica Nacional, a través de su sistema automático, informó este jueves 10 de agosto de 2026 sobre la actividad sísmica registrada y notificó sobre un nuevo temblor.

El temblor se sintió en la Costa

El Instituto Geofísico informó sobre otro sismo a las 16:24 de este lunes 10 de agosto con una magnitud de 3.4 en la escala de Richter.

Este sismo se produjo a una profundidad de 67 km desde la superficie, a una latitud de 2.254° S y a una longitud de 79.745° W.

Además, el epicentro de este sismo se localizó a 13,23 km de Durán, en la provincia de Guayas.

En redes sociales, usuarios comentaron sobre este sismo en la Costa de Ecuador y confirmaron haberlo sentido. Algunos reportes llegaron desde La Aurora, Daule y Naranjito; lo calificaron como un pequeño remezón.

Otros usuarios mostraron su preocupación luego de que en la mañana Ecuador sintiera un sismo debido al terremoto de 7.4 en Colombia, como informa una publicación de este medio.

Recomendaciones ante sismos

A pesar de la intensidad del sismo, hasta el momento las autoridades no han reportado emergencias. Ante un sismo, se recomienda mantener la calma y seguir medidas básicas de prevención para reducir riesgos tanto en el hogar como en la calle:

Si una persona se encuentra en la calle, debe alejarse de cables eléctricos.

Evitar vidrios y estructuras que puedan colapsar.

Seguir los protocolos de emergencia difundidos por el ECU 911 y organismos de socorro.

Para más información sobre sismos recientes en Ecuador y otros eventos sísmicos, consulte los reportes oficiales del Instituto Geofísico.

[REVISADO]

Evento: igepn2026ppko

Ocurrido: 2026-08-10 16:24:24

Mag.: 3.4MLv

Prof.: 67.0 km

Lat.: 2.254° S

Long.: 79.745° W

Localizado: a 13.23 km de Duran, Guayas

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/MYPkQ1mInr pic.twitter.com/7FMM9nT264 — Instituto Geofísico (@IGecuador) August 10, 2026

Terremoto en Colombia se sintió en Ecuador

El Instituto Geofísico (IG) de la Politécnica Nacional informó este lunes 10 de agosto de 2026 sobre un nuevo temblor registrado en el país. Este evento sísmico ocurrió a las 07:32 y se catalogó como “fuera de la región”.

El sismo tuvo lugar en Colombia y alcanzó una magnitud de 7.4 en la escala de Richter, con según el reporte del Geofísico.

El movimiento telúrico fue localizado en las coordenadas 5,04° de latitud y -76,34° de longitud y fue reportado por 32 estaciones sismológicas. El epicentro fue ubicado a 20 kilómetros del municipio de San José del Palmar – Chocó. Las ciudades más afectadas son Manizales y Pereira.

En la cuenta de X del Instituto Geofísico, los usuarios comentaron haber sentido el sismo desde varias ciudades de Ecuador, sobre todo Quito, Sangolquí, Chone, Guayaquil, Otavalo, Portoviejo, Atuntaqui y más ciudades.

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