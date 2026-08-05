Sismo de magnitud 3,9 sacudió Carchi y se sintió en varias localidades de Ecuador

Habitantes de distintas localidades del norte de Ecuador reportaron un sismo durante la madrugada de este miércoles 5 de agosto de 2026. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas afectadas ni daños materiales.
El Instituto Geofísico registró el movimiento a las 05:36:59. El evento tuvo una magnitud de 3,9, ocurrió a seis kilómetros de profundidad y su epicentro estuvo localizado a 3,3 kilómetros de San Gabriel, en Carchi.
Después del sismo, usuarios de redes sociales señalaron que el movimiento fue perceptible en Tulcán, San Gabriel y otros puntos de Carchi. También hubo reportes desde sectores de la provincia de Sucumbíos.
[REVISADO]— Instituto Geofísico (@IGecuador) August 5, 2026
Evento: igepn2026pflr
Ocurrido: 2026-08-05 05:36:59
Mag.: 3.9MLv
Prof.: 6.0 km
Lat.: 0.581° N
Long.: 77.802° W
Localizado: a 3.3 km de San Gabriel, Carchi
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Por su parte, el Servicio Geológico Colombiano calculó una magnitud de 4 y ubicó el evento en el área de influencia del complejo volcánico Chiles-Cerro Negro.
Un sismo es un movimiento repentino de la corteza terrestre provocado por la liberación de energía acumulada en el interior de la Tierra. Esa energía se propaga mediante ondas que producen vibraciones de distinta intensidad en la superficie.
Ecuador y Colombia forman parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una región caracterizada por su elevada actividad sísmica.
El Instituto Geofísico informó que el movimiento tuvo una magnitud de 3,9.
El sismo ocurrió a las 05:36:59 de este miércoles 5 de agosto de 2026, a una profundidad de seis kilómetros.
El epicentro se localizó a 3,3 kilómetros de San Gabriel, en la provincia de Carchi.
El Servicio Geológico Colombiano calculó una magnitud de 4 y ubicó el evento en el área de influencia del complejo volcánico Chiles-Cerro Negro.
Usuarios de redes sociales reportaron que el movimiento fue perceptible en Tulcán, San Gabriel y otros sectores de Carchi.
También se registraron reportes desde localidades de la provincia de Sucumbíos.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre daños materiales ni personas afectadas.
Los organismos competentes mantienen el seguimiento del evento y de los reportes ciudadanos.
Un sismo es un movimiento repentino de la corteza terrestre causado por la liberación de energía acumulada en el interior de la Tierra.
Ecuador y Colombia forman parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona caracterizada por su elevada actividad sísmica.