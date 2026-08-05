Sismo de magnitud 3,9 sacudió Carchi y se sintió en varias localidades de Ecuador

Habitantes de distintas localidades del norte de Ecuador reportaron un sismo durante la madrugada de este miércoles 5 de agosto de 2026. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas afectadas ni daños materiales.

El Instituto Geofísico registró el movimiento a las 05:36:59. El evento tuvo una magnitud de 3,9, ocurrió a seis kilómetros de profundidad y su epicentro estuvo localizado a 3,3 kilómetros de San Gabriel, en Carchi.

¿Dónde se sintió el temblor?

Después del sismo, usuarios de redes sociales señalaron que el movimiento fue perceptible en Tulcán, San Gabriel y otros puntos de Carchi. También hubo reportes desde sectores de la provincia de Sucumbíos.

[REVISADO]

Evento: igepn2026pflr

Ocurrido: 2026-08-05 05:36:59

Mag.: 3.9MLv

Prof.: 6.0 km

Lat.: 0.581° N

Long.: 77.802° W

Localizado: a 3.3 km de San Gabriel, Carchi

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/RiYD2nhCMi pic.twitter.com/Plk9OI1N3d — Instituto Geofísico (@IGecuador) August 5, 2026

Por su parte, el Servicio Geológico Colombiano calculó una magnitud de 4 y ubicó el evento en el área de influencia del complejo volcánico Chiles-Cerro Negro.

¿Qué es un sismo?

Un sismo es un movimiento repentino de la corteza terrestre provocado por la liberación de energía acumulada en el interior de la Tierra. Esa energía se propaga mediante ondas que producen vibraciones de distinta intensidad en la superficie.

Ecuador y Colombia forman parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una región caracterizada por su elevada actividad sísmica.

Sismo en Carchi; preguntas frecuentes

¿De qué magnitud fue el sismo registrado en Carchi? El Instituto Geofísico informó que el movimiento tuvo una magnitud de 3,9.

El sismo ocurrió a las 05:36:59 de este miércoles 5 de agosto de 2026, a una profundidad de seis kilómetros. ¿Dónde estuvo ubicado el epicentro del temblor? El epicentro se localizó a 3,3 kilómetros de San Gabriel, en la provincia de Carchi.

El Servicio Geológico Colombiano calculó una magnitud de 4 y ubicó el evento en el área de influencia del complejo volcánico Chiles-Cerro Negro. ¿En qué lugares se sintió el sismo? Usuarios de redes sociales reportaron que el movimiento fue perceptible en Tulcán, San Gabriel y otros sectores de Carchi.

También se registraron reportes desde localidades de la provincia de Sucumbíos. ¿El sismo dejó daños o personas afectadas? Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre daños materiales ni personas afectadas.

Los organismos competentes mantienen el seguimiento del evento y de los reportes ciudadanos. ¿Qué es un sismo y por qué son frecuentes en Ecuador? Un sismo es un movimiento repentino de la corteza terrestre causado por la liberación de energía acumulada en el interior de la Tierra.

Ecuador y Colombia forman parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona caracterizada por su elevada actividad sísmica.

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