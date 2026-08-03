China: dos terremotos de 4.8 y 4.2 golpean la provincia de Sichuan

La provincia central china de Sichuan registró este lunes, 3 de agosto de 2026, dos terremotos en Sichuan de magnitud 4.8 y 4.2 con menos de doce horas de diferencia.

Hasta el momento, las autoridades locales no informaron sobre víctimas, derrumbes o interrupciones en los servicios básicos, indica EFE.

Detalles del primer sismo

El primero de los seísmos ocurrió a las 02:21 en el condado de Gao, perteneciente a la ciudad de Yibin.

El epicentro se localizó a seis kilómetros de profundidad, según la medición oficial del Centro de Redes Sismológicas de China. Las coordenadas del epicentro fueron 28.54 grados de latitud norte y 104.67 grados de longitud este. Este mismo lugar había registrado un temblor de magnitud 5.5 a finales de junio.

Segundo terremoto

A las 13:00 horas locales (05:00 GMT), un nuevo terremoto de magnitud 4.2 volvió a sacudir el mismo condado.

El epicentro se situó prácticamente en las mismas coordenadas (28.55 grados de latitud norte y 104.67 grados de longitud este) y tuvo una profundidad de cinco kilómetros, según el organismo correspondiente, de acuerdo con EFE.

Respuesta ante los sismos

Tras el sismo, la Administración de Terremotos de China activó una respuesta de emergencia de nivel cuatro, que es la más baja dentro del sistema nacional. Además, ordenó al Centro de Redes Sismológicas de China y a la Oficina Sismológica de Sichuan coordinar las tareas necesarias para responder a la situación, señala EFE.

Impacto en la población

Responsables de los condados cercanos al epicentro, como Gao y Gong, indicaron a la agencia oficial Xinhua que el temblor se sintió con claridad. Sin embargo, hasta el momento no se habían recibido informes sobre víctimas ni derrumbes significativos en viviendas.

Sichuan y su actividad sísmica

Sichuan cuenta con aproximadamente 83 millones de habitantes distribuidos en una superficie ligeramente inferior a la de España.

Esta región se encuentra en una zona con frecuente actividad sísmica y fue escenario en 2008 de un devastador terremoto de magnitud 8 que dejó más de 90 mil muertos y desaparecidos.

Con información de EFE

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