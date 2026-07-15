Terremotos en Venezuela: asciende a 4 829 la cifra de fallecidos

El balance de fallecidos por el terremoto en Venezuela, que tuvo lugar hace tres semanas, asciende a 4 829.

Este dato se actualizó el miércoles, 15 de julio de 2026, tras la suma de 95 fallecimientos, según informó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

Heridos y personas sin vivienda

Los heridos en Venezuela se mantienen en 16 740, mientras que las personas que quedaron sin vivienda alcanzan las 17 907. Esta información fue difundida en la cuenta de Telegram de Delcy Rodríguez, hermana de la presidenta encargada.

Campamentos transitorios y réplicas

Además, hay 20 857 personas albergadas en 106 campamentos transitorios, lo que representa una disminución de uno respecto al reporte del martes.

Desde el terremoto, ocurrido el 24 de junio, se han registrado 1 284 réplicas, siendo la más reciente de magnitud 3,9, percibida el pasado viernes en Naiguatá, estado de La Guaira, la región más afectada.

Edificios afectados y censo biométrico

Según el balance oficial, aproximadamente 856 edificios resultaron afectados y 190 colapsaron. El Gobierno anunció el inicio de un censo biométrico para determinar cuántas viviendas se requieren, estimando que podrían ser alrededor de 25 000.

Entrega de viviendas y plan de trabajo

Jorge Rodríguez mencionó que la jefa de Estado entregará las primeras 200 viviendas esta semana.

En medio de este proceso, el Gobierno y un grupo opositor liderado por la exdiputada Dinorah Figuera establecieron un plan de trabajo que comenzará el próximo 1 de agosto.

Este plan busca el “fortalecimiento de la democracia” y abordar “las consecuencias del doblete sísmico”.

Con información de EFE

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