Doble terremoto en Venezuela: ya son 4 561 los fallecidos

La cifra de fallecidos por el terremoto en Venezuela aumentó a 4 561, tras un doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido el 24 de junio de 2026.

Este lunes, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, confirmó un incremento de 71 muertes.

Más noticias

Heridos y personas sin vivienda

En cuanto a los heridos por el terremoto en Venezuela, se reportan al menos 16 740 afectados. Además, 17 907 personas se encuentran sin hogar debido a la devastación causada por los sismos, indica EFE.

Atención a las familias afectadas

El balance divulgado por el diputado Delcy Rodríguez indica que 128 324 familias han recibido atención desde el desastre. Actualmente, 20 231 personas permanecen alojadas en 107 campamentos transitorios habilitados, principalmente en escuelas de Caracas y en los estados vecinos de Miranda y La Guaira, este último siendo el más afectado.

Censo biométrico y viviendas necesarias

El Gobierno anunció el inicio de un censo biométrico para determinar cuántas viviendas se necesitan tras el terremoto en Venezuela. Se estima que podrían ser alrededor de 25 000 viviendas necesarias para atender a los afectados.

Primeras entregas de viviendas

Jorge Rodríguez también informó que la jefa de Estado entregará las primeras 200 viviendas esta semana, aunque no proporcionó detalles adicionales sobre este proceso.

Le puede interesar: Doble terremoto en Venezuela: el impacto en la salud mental de la población

Réplicas del terremoto

Desde el evento sísmico del 24 de junio, se han registrado 1 254 réplicas. Una de las más recientes ocurrió el viernes por la mañana con una magnitud de 3,9 a 10 kilómetros del noreste de Naiguatá, generando pánico entre la población y evacuaciones preventivas en edificios cercanos, indica EFE.

Con información de EFE