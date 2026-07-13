Doble terremoto en Venezuela deja 4 561 fallecidos

La cifra de fallecidos por el terremoto en Venezuela aumentó este lunes 13 de julio de 2026 en 71, alcanzando al menos 4 561. Esta información provino del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien pertenece al partido chavista.

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Heridos y personas afectadas

Según el balance difundido en redes sociales por Delcy Rodríguez, diputada y hermana de la presidenta encargada, la cantidad de heridos por el terremoto en Venezuela se mantiene en 16 740. Además, se reportan 17 907 personas sin viviendas.

Atención a las familias afectadas

El informe también reveló que 128 324 familias han recibido atención desde el desastre. Actualmente, 20 231 personas permanecen alojadas en un total de 107 campamentos transitorios habilitados, principalmente en escuelas de Caracas y de los estados vecinos de Miranda y La Guaira, este último el más afectado por los sismos.

Censo biométrico y entrega de viviendas

El Gobierno anunció el inicio de un censo biométrico para determinar cuántas viviendas se necesitan, estimando que podrían ser alrededor de 25 000. Jorge Rodríguez también mencionó que la jefa de Estado entregará las primeras 200 viviendas esta semana, aunque no proporcionó detalles adicionales.

Réplicas del terremoto

Desde el pasado 24 de junio, se han registrado 1 254 réplicas del terremoto, según informes del Gobierno. Una de las réplicas más sentidas ocurrió el viernes por la mañana, cuando se registró un sismo de magnitud 3,9 a 10 kilómetros del noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira. Esta réplica provocó pánico entre la población y evacuaciones preventivas en edificios cercanos.

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Situación actual tras el terremoto en Venezuela

La situación sigue siendo crítica tras el terremoto en Venezuela, con miles de heridos y una gran cantidad de personas sin hogar. Las autoridades continúan trabajando para atender a los afectados y proporcionar asistencia necesaria.

Con información de EFE