Sismo de magnitud 3,4 se registró cerca de Puyo este lunes 3 de agosto

Un sismo se registró la mañana de este lunes 3 de agosto de 2026 en la provincia de Pastaza. El Instituto Geofísico publicó inicialmente datos preliminares y posteriormente actualizó las características del evento.
El reporte revisado determinó que el movimiento ocurrió a las 10:11 y alcanzó una magnitud de 3,4. Su epicentro se ubicó a 40,74 kilómetros de Puyo y tuvo una profundidad de 20 kilómetros.
Las coordenadas establecidas por el Instituto Geofísico fueron 1,376 grados de latitud sur y 77,655 grados de longitud oeste.
En el informe preliminar, la entidad había calculado una magnitud de 3,7 y una profundidad de cinco kilómetros. También situó inicialmente el epicentro a 39,27 kilómetros de Puyo.
Después del análisis técnico, la magnitud fue ajustada a 3,4, la profundidad aumentó a 20 kilómetros y la distancia respecto de Puyo se estableció en 40,74 kilómetros.
[REVISADO]— Instituto Geofísico (@IGecuador) August 3, 2026
Evento: igepn2026pcds
Ocurrido: 2026-08-03 10:11:03
Mag.: 3.4MLv
Prof.: 20.0 km
Lat.: 1.376° S
Long.: 77.655° W
Localizado: a 40.74 km de Puyo, Pastaza
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El Instituto Geofísico invitó a los ciudadanos a reportar si sintieron el movimiento. Esta información permite conocer cómo fue percibido el sismo en las distintas localidades.
Hasta el momento, no se han informado daños materiales ni personas afectadas.
Un sismo es un movimiento repentino de la corteza terrestre producido por la liberación de energía en el interior de la Tierra. Las ondas generadas pueden sentirse con diferente intensidad según la profundidad, la distancia al epicentro y las condiciones del suelo.
Los términos sismo, temblor y terremoto describen el mismo fenómeno. En el uso cotidiano, la palabra terremoto suele reservarse para movimientos que provocan daños considerables.
El sismo se registró en la provincia de Pastaza, con epicentro ubicado a 40,74 kilómetros de Puyo.
El movimiento ocurrió a las 10:11:03 de este lunes 3 de agosto de 2026.
El reporte revisado del Instituto Geofísico estableció una magnitud de 3,4.
La profundidad del evento fue calculada en 20 kilómetros.
El informe preliminar había señalado una magnitud de 3,7, una profundidad de cinco kilómetros y una distancia de 39,27 kilómetros de Puyo.
Después del análisis técnico, esos datos fueron ajustados a una magnitud de 3,4, una profundidad de 20 kilómetros y una distancia de 40,74 kilómetros.
Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personas afectadas.
El Instituto Geofísico pidió a la ciudadanía informar si sintió el movimiento para conocer cómo fue percibido en distintas localidades.
Los tres términos describen el mismo fenómeno: un movimiento repentino de la corteza terrestre causado por la liberación de energía.
En el uso cotidiano, “terremoto” suele emplearse para los eventos que provocan daños considerables.