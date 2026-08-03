Sismo de magnitud 3,4 se registró cerca de Puyo este lunes 3 de agosto

Un sismo se registró la mañana de este lunes 3 de agosto de 2026 en la provincia de Pastaza. El Instituto Geofísico publicó inicialmente datos preliminares y posteriormente actualizó las características del evento.

El sismo se sintió cerca de Puyo

El reporte revisado determinó que el movimiento ocurrió a las 10:11 y alcanzó una magnitud de 3,4. Su epicentro se ubicó a 40,74 kilómetros de Puyo y tuvo una profundidad de 20 kilómetros.

Las coordenadas establecidas por el Instituto Geofísico fueron 1,376 grados de latitud sur y 77,655 grados de longitud oeste.

¿Qué datos cambió el Instituto Geofísico?

En el informe preliminar, la entidad había calculado una magnitud de 3,7 y una profundidad de cinco kilómetros. También situó inicialmente el epicentro a 39,27 kilómetros de Puyo.

Después del análisis técnico, la magnitud fue ajustada a 3,4, la profundidad aumentó a 20 kilómetros y la distancia respecto de Puyo se estableció en 40,74 kilómetros.

[REVISADO]

Evento: igepn2026pcds

Ocurrido: 2026-08-03 10:11:03

Mag.: 3.4MLv

Prof.: 20.0 km

Lat.: 1.376° S

Long.: 77.655° W

Localizado: a 40.74 km de Puyo, Pastaza

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/SFwzbY6YPR pic.twitter.com/7Jg15NFS7M — Instituto Geofísico (@IGecuador) August 3, 2026

El Instituto Geofísico invitó a los ciudadanos a reportar si sintieron el movimiento. Esta información permite conocer cómo fue percibido el sismo en las distintas localidades.

Hasta el momento, no se han informado daños materiales ni personas afectadas.

¿Qué es un sismo?

Un sismo es un movimiento repentino de la corteza terrestre producido por la liberación de energía en el interior de la Tierra. Las ondas generadas pueden sentirse con diferente intensidad según la profundidad, la distancia al epicentro y las condiciones del suelo.

Los términos sismo, temblor y terremoto describen el mismo fenómeno. En el uso cotidiano, la palabra terremoto suele reservarse para movimientos que provocan daños considerables.

Sismo en Puyo este 3 de agosto; preguntas frecuentes