Sismo en Cañar de magnitud 3,4 se siente cerca de La Troncal

Un sismo en Cañar de magnitud 3,4 sacudió la provincia este 1 de agosto del 2026, sumándose al evento registrado el viernes 31 de julio en Manabí, cerca de Montecristi.

Sismo en Cañar

Un sismo de magnitud 3,4 (MLv) fue detectado por el Instituto Geofísico el 1 de agosto de 2026. Este sismo ocurrió a las 04:30, hora local, manteniendo en alerta a los habitantes de la provincia.

El epicentro de este nuevo sismo se localizó a 8,1 kilómetros del cantón La Troncal.

Esta ciudad se encuentra ubicada en la zona occidental de la provincia del Cañar. Su extensión territorial es 550,23 Km2, con una población de 62 103 hab. (INEC 2022). Está limitado al norte y oeste con la provincia del Guayas, al sur y al este con el cantón Cañar.

Análisis técnico del reciente sismo en Cañar

Los datos instrumentales del Instituto Geofísico confirmaron que el sismo tuvo una profundidad de 14,0 kilómetros bajo la superficie. Las coordenadas reportadas fueron 2,44 grados de latitud sur y 79,2 grados de longitud oeste.

[REVISADO]

Evento: igepn2026oybm

Ocurrido: 2026-08-01 04:30:50

Mag.: 3.4MLv

Prof.: 14.0 km

Lat.: 2.443° S

Long.: 79.274° W

Localizado: a 8.1 km de La Troncal, Canar

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/0fTCH3kk7W pic.twitter.com/y6Y7fRZMRY — Instituto Geofísico (@IGecuador) August 1, 2026

Los anteriores sismos se han presentado en Manabí, cerca de Montecristi y en Manta.

Seguridad y monitoreo tras el sismo en Cañar

Hasta el momento, las autoridades de gestión de riesgos no han informado si existen alertas de daños personales ni afectaciones a infraestructuras en La Troncal ni en los cantones aledaños.

La red de estaciones sísmicas del país continúa operativa y vigilante, procesando en tiempo real los registros instrumentales. Los especialistas exhortan a la ciudadanía a mantener la calma y seguir exclusivamente las actualizaciones difundidas a través de los canales oficiales, evitando difundir información no confirmada sobre la actividad sísmica en la provincia.

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