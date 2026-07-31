Sismo en Manabí de magnitud 3,7 se siente cerca de Montecristi

Un nuevo sismo en Manabí de magnitud 3,7 sacudió la provincia este 31 de julio de 2026, sumándose al evento registrado la noche del jueves 30 de julio frente a las costas de la provincia.

Sismo en Manabí en menos de 24 horas

Un sismo de magnitud 3,7 (MLv) fue detectado por el Instituto Geofísico la noche de este viernes 31 de julio de 2026. Este sismo ocurrió a las 20:25:56, hora local, manteniendo en alerta a los habitantes de la provincia tras el movimiento registrado la noche anterior frente a las costas de Manta.

El epicentro de este nuevo sismo se localizó a 25,76 kilómetros del cantón Montecristi, reafirmando la actividad sísmica recurrente en la región.

Análisis técnico del reciente sismo en Manabí

Los datos instrumentales confirmaron que el sismo tuvo una profundidad de 25,0 kilómetros bajo la superficie. Las coordenadas reportadas fueron 1,138 grados de latitud sur y 80,871 grados de longitud oeste.

Contexto de la actividad sísmica regional

La provincia ha vivido una jornada de vigilancia. Cabe recordar que, apenas la noche del 30 de julio, otro sismo de magnitud 3,6 ya se había presentado en las costas de Manta, un evento también reportado por los organismos técnicos y que se lo informó en una nota periodística publicada en este Medio, la noche del jueves.

Seguridad y monitoreo tras el sismo en Manabí

Hasta el momento, las autoridades de gestión de riesgos no han informado si existen alertas de daños personales ni afectaciones a infraestructuras en Montecristi ni en los cantones aledaños.

La red de estaciones sísmicas del país continúa operativa y vigilante, procesando en tiempo real los registros instrumentales. Los especialistas exhortan a la ciudadanía a mantener la calma y seguir exclusivamente las actualizaciones difundidas a través de los canales oficiales, evitando difundir información no confirmada sobre la actividad sísmica en la provincia.

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