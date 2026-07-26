Sismo de 3.7 sacude Esmeraldas cerca de Atacames este 26 de julio de 2026

Un sismo de magnitud 3.7 se registró la tarde de este domingo 26 de julio de 2026 en la provincia de Esmeraldas, según informó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. El movimiento telúrico ocurrió a las 18:22 horas y tuvo como epicentro un punto ubicado a 15,11 kilómetros de Atacames.

Impacto del sismo en la población

Hasta el cierre de esta publicación, las autoridades no reportaron personas heridas ni daños materiales a causa del sismo. El Instituto Geofísico mantiene el monitoreo del evento y actualizará la información en caso de que se registren novedades.

Detalles del movimiento telúrico

Según el reporte del Instituto Geofísico, el sismo alcanzó una magnitud de 3.7 y se produjo a una profundidad de 24 kilómetros. Este evento fue localizado a 15,11 kilómetros de Atacames, en la provincia de Esmeraldas.

Los movimientos telúricos de esta magnitud suelen ser percibidos por la población, especialmente en las zonas cercanas al epicentro. Sin embargo, no necesariamente provocan afectaciones. La intensidad con la que se sienten depende de factores como la profundidad, la distancia y las condiciones del terreno.

Monitoreo continuo por parte del Instituto Geofísico

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional informó que continúa con el monitoreo permanente de la actividad sísmica en el país. Si existen nuevos reportes o cambios en la información técnica del evento, estos se actualizarán a través de sus canales oficiales.

Recomendaciones para la ciudadanía

Mantenerse informado únicamente por fuentes oficiales.

Conservar la calma ante este tipo de eventos.

Asegurar que los objetos pesados estén bien fijados para evitar accidentes.

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