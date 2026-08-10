Colombia declara desastre nacional por terremoto que deja al menos 71 muertos

El Gobierno de Colombia declaró este lunes 10 de agosto de 2026 la situación de desastre nacional debido a las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país y deja, hasta el momento, al menos 71 personas fallecidas.

El balance representa un fuerte incremento frente a los primeros reportes de la emergencia. Además de las víctimas mortales por el terremoto, existen personas heridas y atrapadas entre estructuras colapsadas, mientras los organismos de emergencia mantienen operaciones de búsqueda y rescate.

Sube el número de muertos por terremoto en Colombia

Según información recogida por EFE, Risaralda registra 40 fallecidos, Valle del Cauca suma 27 y Chocó, donde se ubicó el epicentro, reporta cuatro.

La declaración de desastre nacional se produjo después de un comité extraordinario encabezado por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, para evaluar la dimensión de la emergencia.

Varios gobiernos de la región han prometido ayuda al pueblo colombiano, entre ellos Ecuador.

Risaralda registra la mayor cantidad de fallecidos

El departamento de Risaralda concentra hasta el momento el mayor número de víctimas, con 40 personas fallecidas.

Pereira, su capital, se encuentra entre las ciudades que afrontan las consecuencias más graves del terremoto. Las autoridades reportan personas fallecidas, heridas y atrapadas, además de edificios afectados.

Los daños también alcanzaron infraestructura estratégica y servicios públicos. Desde las primeras horas posteriores al terremoto, equipos de emergencia trabajan en la búsqueda de personas entre los escombros.

Valle del Cauca suma 27 muertos

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, confirmó que el departamento registra alrededor de 27 fallecidos como consecuencia del terremoto.

La situación es especialmente compleja debido a los daños registrados en diferentes municipios.

“Tenemos destrucción de casas, de edificios en todos los municipios del Valle del Cauca”, señaló Toro, según recoge EFE.

Uno de los escenarios más críticos está en el municipio de El Cairo, donde aproximadamente el 80 % de las edificaciones resultaron destruidas, según el balance de la Gobernación.

Cali reporta daños en su hospital universitario

En Cali, capital del Valle del Cauca, las autoridades todavía no habían establecido una cifra oficial de fallecidos.

Sin embargo, parte de las instalaciones del Hospital Universitario de Cali colapsaron y existen personas atrapadas. Bomberos y miembros del Ejército participan en las operaciones de rescate y evacuación.

La ciudad ya había reportado daños en numerosos edificios desde las primeras horas posteriores al movimiento.

Chocó registra cuatro víctimas

El departamento del Chocó reporta al menos cuatro personas fallecidas. Allí se localizó el epicentro del terremoto.

El movimiento ocurrió a las 07:34, hora de Colombia y Ecuador, y tuvo su epicentro en San José del Palmar, a una profundidad de 82 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano.

Quibdó, capital del departamento, también registra personas heridas y daños en edificaciones.

Pereira, Cali, Manizales, Quibdó y Armenia concentran las situaciones más críticas. Las afectaciones incluyen hospitales, aeropuertos, sistemas de transporte y servicios públicos.

Las autoridades continúan evaluando los daños y buscando personas atrapadas, por lo que el balance de 71 fallecidos todavía es preliminar, informó EFE.

Con información de EFE

Terremoto en Colombia; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuántos muertos deja el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia? Al menos 71 personas han fallecido, según el balance preliminar.

Risaralda concentra 40 fallecidos, Valle del Cauca registra 27 y Chocó reporta cuatro. Las autoridades mantienen operaciones de búsqueda y rescate, por lo que la cifra puede aumentar. ❓ ¿Por qué Colombia declaró desastre nacional tras el terremoto del 10 de agosto? Por la magnitud de las víctimas, los daños y la emergencia provocada por el sismo.

La decisión fue adoptada después de un comité extraordinario encabezado por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ante los fallecidos, heridos, personas atrapadas y daños en infraestructura estratégica. ❓ ¿Cuál es la zona con más muertos por el terremoto en Colombia? Risaralda, con 40 personas fallecidas.

Pereira, capital del departamento, figura entre las ciudades más golpeadas. Allí se reportan víctimas, personas atrapadas y daños en edificios e infraestructura. ❓ ¿Qué ciudades de Colombia tienen los daños más graves por el terremoto? Pereira, Cali, Manizales, Quibdó y Armenia.

Las afectaciones alcanzan viviendas, edificios, hospitales, aeropuertos, sistemas de transporte y servicios públicos. Equipos de emergencia trabajan en distintas ciudades para localizar a personas atrapadas. ❓ ¿Qué pasó en El Cairo, Valle del Cauca, durante el terremoto? Aproximadamente el 80 % de sus edificaciones resultaron destruidas. Valle del Cauca registra 27 fallecidos y daños en diferentes municipios. En Cali, además, parte del Hospital Universitario colapsó y los equipos de emergencia buscan a personas atrapadas.

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