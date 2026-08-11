Abelardo de la Espriella afronta terremoto en sus primeras horas de Gobierno

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, enfrenta su primera gran prueba de gestión. Ocurre pocos días después de asumir la Presidencia.

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió varias regiones del país. El sismo dejó cientos de muertos, miles de heridos y graves daños materiales.

De la Espriella asumió el poder el pasado 7 de agosto de 2026. La emergencia obligó al mandatario a modificar su agenda inicial. La seguridad era uno de sus principales ejes.

Ahora, el Gobierno concentra sus esfuerzos en la atención de las zonas afectadas.

De la Espriella enfrenta su primera gran emergencia

El mandatario recorrió varias regiones golpeadas por el terremoto. Entre ellas están Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas.

Según EFE, el presidente busca mostrar la presencia del nuevo Gobierno en medio de la emergencia. El Servicio Geológico Colombiano calificó el movimiento como el más fuerte registrado en el país en lo que va del siglo.

La tragedia también generó diferencias entre los balances nacionales y regionales.

Este martes, De la Espriella reportó 181 fallecidos. Sin embargo, las autoridades regionales contabilizaban al menos 240 muertos.

Diferencias en las cifras del terremoto

El Valle del Cauca reportó 130 fallecidos. Risaralda registró cerca de 90. Chocó contabilizó 14 víctimas y Caldas, seis.

La diferencia ocurre después de una decisión del Gobierno. La UNGRD informó que la Presidencia centralizaría la información oficial sobre la emergencia.

EFE señaló que el balance presidencial también incluye 2 595 heridos y 195 desaparecidos. Hay 1 136 viviendas destruidas y 48 edificios colapsados.

Además, 8 357 viviendas presentan daños.

Gobierno enfrenta una transición en plena emergencia

La emergencia coincide con el cambio de Gobierno. La transición entre las administraciones de Gustavo Petro y De la Espriella ha estado marcada por dificultades de comunicación.

Por eso, funcionarios de ambas administraciones participan en la respuesta.

EFE explicó que Javier Pava dirigió inicialmente la UNGRD. Luego entregó el cargo a David Tamayo Roldán, designado por el nuevo Gobierno.

El terremoto ocurrió el lunes a las 07:34. Su epicentro estuvo cerca de San José del Palmar, en Chocó.

Con información de EFE

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