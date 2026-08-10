EE.UU. anuncia ayuda de 15,5 millones de dólares para Colombia tras terremoto de 7.4

Estados Unidos anunció este lunes 10 de agosto de 2026 una ayuda de 15,5 millones de dólares para Colombia después del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió varias regiones del país. Los recursos estarán destinados a cubrir necesidades de refugio de emergencia, alimentos, protección y evaluaciones de los daños provocados por el sismo.

El Departamento de Estado comunicó la ayuda a través de su cuenta de X y expresó su solidaridad con los colombianos. Además, señaló que Washington está preparado para respaldar al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella mientras las autoridades evalúan las necesidades en las zonas afectadas.

Washington ofrece apoyo mientras Colombia evalúa los daños

Antes de que Estados Unidos confirmara el envío de los 15,5 millones de dólares, el secretario de Estado, Marco Rubio, ya había ofrecido respaldo a Colombia. El funcionario señaló que su Gobierno monitoreaba la situación y estaba listo para brindar apoyo.

Rubio también pidió a los ciudadanos estadounidenses que permanecen en Colombia que se registren en la página web del Departamento de Estado. Además, les recomendó seguir las cuentas de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá en redes sociales. De esta manera, podrán acceder a asistencia e información oficial.

El respaldo también llegó desde otros sectores políticos estadounidenses. El senador republicano Bernie Moreno, nacido en Bogotá, expresó su solidaridad con Colombia. Moreno aseguró que Estados Unidos está preparado para respaldar a su “gran aliado”.

El senador también destacó el “excelente liderazgo” del presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió recientemente el cargo.

El sismo tuvo su epicentro en el departamento del Chocó

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró el terremoto con una magnitud de 7,4. El movimiento tuvo su epicentro en la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, ubicado en la región del Pacífico colombiano.

Aunque el epicentro se localizó en Chocó, la zona cafetera del centro de Colombia estuvo entre las áreas más afectadas por el temblor. El Gobierno colombiano continúa con la evaluación de las necesidades sobre el terreno, mientras Estados Unidos prepara el apoyo anunciado.

La decisión de Washington llega pocos días después de la investidura de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia. El Gobierno estadounidense celebró su posesión, realizada el viernes pasado.

De la Espriella contó con el respaldo electoral del presidente estadounidense Donald Trump. Además, anunció su intención de destinar 1 000 millones de dólares a Colombia como parte de un paquete de seguridad.

La ayuda de 15,5 millones de dólares anunciada este lunes contempla asistencia para refugio de emergencia, alimentos y protección. También incluye recursos para evaluar los daños que dejó el terremoto en las regiones afectadas.

Te recomendamos