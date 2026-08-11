¿Sismos en Venezuela y Colombia anticipan ocurrencia de terremoto en Ecuador?, el Instituto Geofísico responde

El Instituto Geofísico (IG) respondió este martes 11 de agosto de 2026 a la pregunta ciudadana sobre si los sismos registrados en Venezuela y Colombia anticipan la inminente ocurrencia de un fuerte sismo o terremoto en Ecuador.

El IG sobre los sismos en Venezuela y Colombia, y una supuesta relación con un posible terremoto en Ecuador

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN) aclaró que no existe evidencia científica que permita relacionar los sismos registrados en Venezuela y Colombia con la ocurrencia inminente de un fuerte sismo en Ecuador.

La explicación fue difundida por el organismo ante las consultas sobre una posible conexión entre estos eventos sísmicos y un eventual terremoto en territorio ecuatoriano.

¿Los sismos de Venezuela y Colombia están relacionados?

El Instituto Geofísico explicó que se trata de eventos independientes, con fuentes sísmicas diferentes.

Según la información difundida, el sismo registrado en Venezuela el 24 de junio de 2026 fue superficial y ocurrió en la zona externa de la corteza terrestre.

En cambio, el evento registrado en Colombia el 10 de agosto de 2026 se produjo en la placa subducida bajo el continente, a una profundidad superior a los 100 kilómetros.

Además, los epicentros de ambos sismos se encuentran a más de 900 kilómetros de distancia, otra característica que, según el Instituto Geofísico, evidencia que corresponden a fuentes independientes.

El organismo señaló que esta actividad sísmica tampoco está relacionada con la sismicidad de Ecuador. Por ello, no existe evidencia de que estos eventos puedan desencadenar un sismo fuerte en el país.

Los sismos no se pueden predecir

El Instituto Geofísico recordó que los sismos no pueden predecirse. Por esta razón, señaló que no es correcto realizar predicciones sobre la ocurrencia de terremotos a partir de supuestos que no cuentan con respaldo científico.

El organismo recomendó informarse únicamente mediante fuentes oficiales y evitar la difusión de rumores que puedan generar pánico o desinformación.

Ecuador debe mantenerse preparado ante los sismos

El hecho de que no existan indicios de un terremoto inminente relacionado con los eventos de Venezuela y Colombia no significa que Ecuador esté exento de actividad sísmica.

El país se encuentra en una zona geológicamente activa, por lo que el Instituto Geofísico recomienda mantener medidas de prevención y preparación ante la eventual ocurrencia de sismos o erupciones volcánicas.

Para conocer recomendaciones oficiales sobre qué hacer ante estos eventos, el Instituto Geofísico dispone de información de preparación y respuesta en su sitio web. Qué hacer ante un sismo o erupción volcánica

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