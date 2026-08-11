Daniel Valencia, futbolista ecuatoriano, contó experiencia en terremoto en Colombia

Colombia sufrió un terremoto de 7,4 grados en escala de Richter y sorprendió al futbolista ecuatoriano Daniel Valencia, quien milita en el América de Cali. El ecuatoriano relató su experiencia en medio del suceso y su club lanzó una iniciativa solidara tras lo suscitado.

¿Cómo vivió Daniel Valencia el terremoto en Colombia?

El lunes 10 de agosto del 2026, a las 07:34, se produjo el terremoto que afectó a Colombia y también fue sentido en Ecuador y Panamá. En aquel momento, Valencia se encontraba en camino a su entrenamiento con el América de Cali.

El futbolista no sufrió ninguna afectación, pero interrumpió sus actividades al momento. Así lo relató en diálogo en con el periodista Diego Arcos.

“Estamos todos bien. Fue un susto muy fuerte. Fue bien largo. Iba camino al entrenamiento y me regresé al departamento para estar con mi familia”, sostuvo el delantero tricolor. Además, rememoró el terremoto de Manabí en 2016, en el que señaló que se encontraba en Esmeraldas.

La iniciativa del Deportivo Cali en favor de los damnificados del terremoto en Colombia

Después del terremoto, América de Cali se pronunció por medio de sus redes sociales. Los ‘escarlatas’ mostraron su solidaridad con los afectados, en especial en los sectores de Valle del Cauca, Buenaventura, Chocó, Risaralda y Caldas.

El equipo señaló que ha brindado apoyo a sus colaboradores perjudicados y que no cuenta con ninguna pérdida humana. A su vez, señaló que sus esfuerzos se encuentran concentrados en atender el suceso, por lo que el club trabaja junto a la Cruz Roja y autoridades para direccionar ayuda y apoyar a la recuperación.

“Nuestro deber es con nuestra gente, con nuestras comunidades y con toda la región que hoy necesita solidaridad, acompañamiento y esperanza. Por seo, desde América de Calio queremos unir esfuerzos con nuestra hinchada, patrocinadores, aliados y con todas las personas que hacen parte de la Familia Escarlata, para trabajar de la mano y contribuir a quienes hoy enfrentan momentos difíciles“, manifestó. A su vez expuso los canales de solidaridad por los cuales se pueden gestionar aportes.

El terremoto que afectó a Colombia

El terremoto de magnitud 7,4, que sacudió Colombia, dejó daños importantes en varias ciudades, principalmente en Quibdó, Cali, Pereira y Manizales. El movimiento tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y también fue sentido en Ecuador y Panamá.

En Quibdó se reportaron personas heridas y edificaciones derrumbadas, mientras que en Cali varias estructuras sufrieron graves afectaciones. Pereira registró daños en edificios y en el aeropuerto Matecaña, y en Manizales hubo desprendimientos de fachadas y afectaciones en una de las torres de la catedral.

Las autoridades colombianas continúan en la evaluación los daños y, hasta este 11 de agosto, se confirmaron 181 fallecidos. En Panamá se evacuaron edificios y hospitales de manera preventiva, aunque inicialmente no se reportaron personas afectadas ni daños materiales.