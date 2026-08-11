Abelardo De la Espriella cifra en 181 los fallecidos por el terremoto

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, cifró este martes en 181 los muertos por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país.

El balance también registra 2 595 heridos y 195 desaparecidos. Además, hay 1 136 viviendas destruidas y 48 edificios colapsados.

Según EFE, otras 8 357 viviendas presentan daños. También resultaron afectados 807 centros educativos y 85 centros de salud.

El mandatario entregó las cifras durante una visita a Pereira. La ciudad es una de las zonas más afectadas por el sismo.

Diferencias en los balances tras el terremoto en Colombia

Las cifras nacionales contrastan con los reportes de las autoridades regionales. Estos contabilizan al menos 240 fallecidos.

El Valle del Cauca concentra el mayor número de víctimas. Las autoridades reportan 130 muertos. De ellos, 95 corresponden a Cali.

El alcalde Alejandro Eder informó además de 949 heridos. También señaló que 86 personas fueron rescatadas y 239 permanecen atrapadas entre los escombros.

En Risaralda se contabilizan cerca de 90 fallecidos. En Chocó, donde se ubicó el epicentro, hay 14 muertos y 138 heridos.

Caldas reporta seis fallecidos y 76 heridos.

Continúan las labores de rescate en Colombia

La diferencia entre los balances genera incertidumbre sobre la magnitud real de la tragedia. El Gobierno ordenó que la Presidencia sea la única fuente oficial para divulgar información sobre la emergencia.

EFE señaló que Medicina Legal había recibido 160 cuerpos relacionados con el terremoto.

El sismo ocurrió el lunes a las 07:34. Su epicentro estuvo cerca de San José del Palmar, en Chocó.

El movimiento también provocó graves daños en viviendas, carreteras y edificios públicos. Las autoridades mantienen las labores de búsqueda y rescate.

Según EFE, el presidente continuará este martes, 11 de agosto de 2026, su recorrido por las zonas afectadas. Su agenda incluye una visita a Armenia, en el departamento del Quindío.

Con información de EFE

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