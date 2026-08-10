Terremoto en Colombia deja historias de supervivencia, rescates y una tragedia familiar

El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto cambió en segundos la vida de familias en Pereira, Cali y Bahía Solano. Mientras algunas personas corrían para ponerse a salvo, otras quedaron atrapadas entre los escombros y esperaron durante horas la llegada de los equipos de emergencia.

En Pereira, Juan Felipe Mercado escapó con su hija de un año y medio mientras una pared de su apartamento se desplomaba detrás de ellos. En Cali, un hombre de unos 35 años sobrevivió después de permanecer más de cuatro horas bajo los restos de una vivienda. En Bahía Solano, la emergencia terminó con la muerte de Mateo Valencia Valencia, de 6 años, hijo del Alcalde del municipio.

Juan Felipe corrió con su hija mientras su apartamento colapsaba

A las 7:30 de la mañana, Juan Felipe Mercado tenía a su hija María Belén, de un año y medio, en brazos. El hombre, de 37 años, estaba en su apartamento, cerca de la avenida 30 de Agosto y del centro de Pereira. Su esposa había salido a una cita médica.

El terremoto comenzó con una vibración leve. Poco después, el movimiento se volvió violento. Las paredes empezaron a agrietarse, los objetos cayeron y el marco de una puerta comenzó a romperse.

Juan Felipe salió con su hija y dos mujeres mayores. Apenas avanzaban hacia la salida de la unidad residencial cuando una pared de la habitación principal cayó detrás de ellos.

“Estuvimos a punto de que nos cayera encima esa pared. Estando con la niña en los brazos, con el pánico, fue el hp. Yo nunca pensé que iba a vivir algo así”, contó Juan Felipe, según El Tiempo.

Después de ponerse a salvo, envió un audio a sus familiares en Medellín. Quería confirmar que seguían con vida.

“Se nos vino el apartamento, por poquito y no salimos”, les dijo.

El terremoto causó graves daños en Pereira. Juan Felipe contó que el centro de la ciudad quedó muy afectado, con edificios caídos y numerosos daños. En su unidad, las tuberías colapsaron e inundaron los parqueaderos. Las tejas desprendidas también golpearon algunos vehículos.

Su automóvil se salvó porque no estaba estacionado en el lugar. Su vivienda, en cambio, quedó prácticamente destruida.

Juan Felipe y su familia se refugiaron en la casa de unos amigos. Ahora esperan autorización para intentar recuperar algunas pertenencias entre las grietas. Para ellos, la prioridad fue salir con vida.

🇨🇴 TERREMOTO EN COLOMBIA 🇨🇴



Daños enormes en Pereira y varias ciudades del país tras potente terremoto de magnitud 7,4.



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Un rescate que devolvió la esperanza en Cali

En Cali, los equipos de emergencia protagonizaron otro momento de angustia. Bomberos, organismos de gestión del riesgo y la Cruz Roja trabajaron durante más de cuatro horas para rescatar a un hombre atrapado bajo los escombros de una vivienda ubicada en la carrera 5 con calle 44.

Los socorristas retiraron los restos poco a poco. Durante la operación detectaron sonidos provenientes del interior. Según la transmisión de Noticias Caracol citada por El Tiempo, al menos dos personas habían dado señales de vida.

Los equipos entregaron agua, suero y medicamentos a través de pequeños espacios entre los escombros. Mientras tanto, continuaron retirando los restos de la estructura para abrir un camino seguro.

Finalmente, los socorristas llegaron hasta un hombre de aproximadamente 35 años. Lo sacaron con vida, consciente, y una ambulancia lo trasladó para recibir atención médica.

El rescate provocó aplausos y emoción entre las personas que permanecían en el lugar. Sus familiares también pudieron verlo después de varias horas de incertidumbre.

La situación en Cali, sin embargo, seguía siendo crítica. El alcalde Alejandro Eder informó que el terremoto había dejado 15 personas fallecidas y 380 heridas en la ciudad. Además, más de 30 edificaciones colapsaron y en varias de ellas continuaban las labores de búsqueda.

El terremoto también golpeó al principal hospital de Cali

El Hospital Universitario del Valle Evaristo García (HUV), uno de los principales centros de atención de alta complejidad de Cali y del suroeste de Colombia, sufrió el colapso parcial de uno de sus edificios.

Un video del derrumbe de parte de la estructura circuló en redes sociales. La edificación tiene varios pisos, una fachada circular amarilla y grandes ventanales.

Los daños obligaron al personal médico a trasladar a parte de los pacientes y algunos servicios hacia carpas instaladas en el estacionamiento y las zonas verdes del complejo hospitalario.

El sismo ocurrió a las 7:34, hora local, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. El movimiento provocó momentos de pánico entre pacientes, familiares y trabajadores del hospital.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, visitó el HUV durante la tarde y agradeció a los socorristas que rescataron a todas las personas que habían quedado atrapadas.

La afectación del hospital preocupa por su papel como centro de referencia para pacientes de alta complejidad procedentes del Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Chocó y otros departamentos del suroeste colombiano.

El HUV abrió sus puertas el 22 de enero de 1956. Meses después atendió a víctimas de la explosión de 42 toneladas de dinamita del Ejército, ocurrida el 7 de agosto de ese año. Esa tragedia dejó más de 1 000 muertos y miles de heridos.

Ahora, 70 años después de su apertura, el hospital vuelve a quedar en el centro de una emergencia de grandes dimensiones, esta vez con parte de su propia infraestructura afectada.

El balance oficial también reporta daños estructurales en otras tres instituciones hospitalarias de Cali: la Clínica Nuestra Cali, la Clínica Dessa y la Clínica Colombia.

Así colapsó parte del Hospital Universitario de Cali, una de las ciudades más golpeadas por el sismo. #Colombia #Terremoto pic.twitter.com/1q3VRRUVzH — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) August 10, 2026

Bahía Solano llora al hijo de su alcalde

En Bahía Solano, Chocó, el terremoto dejó una tragedia familiar. Mateo Valencia Valencia, de 6 años, murió después del colapso del edificio donde se encontraba durante el sismo.

El menor era hijo del alcalde Jairson Leonel Valencia Pinilla y de la gestora social Yirley Valencia. Su muerte provocó conmoción entre los habitantes y las instituciones del municipio.

La Administración Municipal expresó sus condolencias a la familia y convocó a la comunidad a un acto de condolencias este lunes 10 de agosto, a las 7 p. m., en la sede de la Alcaldía.

La Gobernación del Chocó reportó 12 personas fallecidas y 119 heridas. También informó sobre daños en viviendas, edificaciones e infraestructura pública y privada de distintos municipios. Las autoridades todavía evalúan el alcance de la destrucción.

En Cali, Pereira y Bahía Solano, el terremoto dejó historias distintas. Algunas familias lograron escapar en segundos. Otras esperaron durante horas un rescate. Y otras recibieron la noticia más dolorosa. En todos los casos, los escombros dejaron el mismo escenario de incertidumbre mientras los equipos de emergencia continúan con las labores de búsqueda y atención.

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