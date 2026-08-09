Epa Colombia es trasladada a la cárcel La Picaleña tras orden del presidente Abelardo De La Espriella en Bogotá

La creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, fue trasladada desde la Escuela de Carabineros de la Policía de Bogotá hacia el Complejo Carcelario y Penitenciario La Picaleña, en Ibagué.

La medida fue dispuesta por el mandatario colombiano Abelardo De La Espriella como parte de las primeras decisiones de su gestión gubernamental sobre el sistema penitenciario.

Causas de la reubicación y presuntos privilegios

La decisión gubernamental responde a informes que señalarían supuestas irregularidades y tratos preferenciales durante la reclusión de la empresaria. Entre las inconsistencias reportadas constan la realización clandestina de procedimientos estéticos en glúteos y labios, así como el presunto ingreso no autorizado de dispositivos móviles y un vehículo de alta gama a las instalaciones policiales.

La empresaria cumple una pena de cinco años y tres meses de prisión por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno y perturbación del transporte público, cometidos durante las manifestaciones de 2019 en una estación de TransMilenio.

Declaraciones de la procesada y reestructuración carcelaria

Previo a su traslado, la procesada difundió un material audiovisual en el que expresó: “Me siento minimizada, discriminada y humillada”, denunciando además una supuesta persecución en su contra.

La reubicación de la creadora de contenido coincide con la transferencia de 117 prisioneros desde la cárcel de Itagüí hacia diferentes centros de máxima seguridad en el territorio colombiano, acción emprendida por la administración estatal para erradicar beneficios irregulares dentro de los establecimientos de reclusión.

¿A qué centro carcelario fue trasladada la empresaria Epa Colombia y por orden de quién? Fue trasladada al Complejo Carcelario La Picaleña en Ibagué por disposición del mandatario colombiano Abelardo De La Espriella.

¿Cuáles fueron las razones que motivaron su reubicación? La medida responde a informes sobre presuntas irregularidades y privilegios, como procedimientos estéticos clandestinos e ingreso de celulares y un vehículo de alta gama.

¿Qué manifestó la creadora de contenido antes de su traslado? Expresó sentirse minimizada, discriminada y humillada, asegurando en sus declaraciones que existía una persecución en su contra.

Te recomendamos