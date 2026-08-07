Abelardo de la Espriella asume la Presidencia de Colombia para el periodo 2026-2030

El abogado Abelardo de la Espriella juró este viernes, 7 de agosto de 2026, como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030. La ceremonia de investidura se realizó en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, en la capital del Valle del Cauca.

El nuevo mandatario asumió el cargo tras prestar juramento ante el presidente del Congreso, Honorio Henríquez. Después recibió la banda presidencial que oficializó su llegada al poder en reemplazo de Gustavo Petro.

EFE informó que De la Espriella, de 48 años, prometió cumplir la Constitución y las leyes de Colombia durante el acto de posesión.

“Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia”, expresó el presidente durante la ceremonia.

Cañonazos militares y respaldo familiar durante la posesión

Mientras se desarrollaba el acto en Cali, soldados del Ejército dispararon 21 cañonazos de salva desde la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, en Bogotá.

Los disparos fueron realizados con los colores de la bandera colombiana como parte del protocolo oficial.

De la Espriella recibió además el saludo de su familia y los aplausos de los asistentes reunidos en el auditorio universitario.

El presidente llegó acompañado de su esposa, Ana Lucía Pineda, y sus cuatro hijos menores de edad.

Más de mil invitados nacionales e internacionales esperaron su llegada al recinto.

José Manuel Restrepo asumió como vicepresidente de Colombia

Durante la ceremonia, De la Espriella tomó el juramento a su vicepresidente, José Manuel Restrepo.

El acto contó también con la presencia de Luis Felipe Yagüé, un campesino de 74 años invitado de honor por el nuevo mandatario.

Según EFE, la participación de Yagüé buscó representar el respaldo a pequeños empresarios y emprendedores colombianos.

La investidura reunió a líderes internacionales como el rey Felipe VI de España y varios presidentes latinoamericanos.

Entre ellos los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Chile, José Antonio Kast, y Honduras, Nasry Asfura, así como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

También asistió Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Expresidentes colombianos acompañaron el cambio de Gobierno

Al evento llegaron varios exmandatarios colombianos. Entre ellos estuvieron César Gaviria, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe e Iván Duque.

Los expresidentes Ernesto Samper y Juan Manuel Santos no fueron invitados a la ceremonia.

EFE señaló que la posesión reunió a autoridades nacionales, delegaciones extranjeras y figuras políticas en una jornada marcada por el cambio de Gobierno.

Tras finalizar el acto en la Arena USC, De la Espriella se trasladará al Cantón Militar Pichincha, donde pronunciará su primer discurso como presidente ante los jefes militares del país.

Con información de EFE

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