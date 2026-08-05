Operativo de seguridad para la investidura de Abelardo de la Espriella

La ciudad de Cali ultíma los preparativos para la posesión presidencial de Abelardo De la Espriella, que se realizará el viernes 7 de agosto de 2026.

Con motivo del evento, las autoridades locales anunciaron un amplio paquete de medidas de seguridad y movilidad para garantizar el orden público y la protección de los asistentes. Según informó El Tiempo de Bogotá, las restricciones estarán vigentes desde el 6 hasta el 8 de agosto de 2026 y abarcarán tanto la zona urbana como la rural de Cali.

Ley seca y restricciones en Cali por la posesión presidencial

La principal medida será la aplicación de la ley seca durante el viernes 7 de agosto, desde las 06:00 hasta las 20:00 en todo el municipio. Además, El Tiempo de Bogotá señaló que desde el jueves 6 de agosto de 2026 comenzarán otras restricciones, como la prohibición del transporte de carga pesada y de escombros.

También se limitará la venta de combustible únicamente a los tanques de los vehículos. Quedará prohibida la comercialización en recipientes plásticos, bolsas o canecas. A esto se suma la suspensión temporal de los permisos para portar armas de fuego y la prohibición del uso de drones civiles en el espacio aéreo caleño.

Más de 11 000 uniformados custodiarán el evento

El secretario encargado de Seguridad y Justicia de Cali, Jorge Moreno, informó que más de 11 000 integrantes de la Fuerza Pública participarán en el dispositivo de seguridad. El operativo contará con unidades del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional.

En el recinto donde se desarrollará la ceremonia habrá más de 5 300 policías especializados en inteligencia, investigación criminal, antiexplosivos y carabineros. Las autoridades también mantendrán controles en los accesos a la ciudad y patrullajes en zonas rurales y urbanas.

Puesto de Mando Unificado y alerta hospitalaria

De acuerdo con El Tiempo de Bogotá, todas las operaciones serán coordinadas desde un Puesto de Mando Unificado (PMU), con participación de la Policía, las Fuerzas Militares, la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Cali.

Asimismo, se decretó la alerta amarilla hospitalaria para fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones de salud. El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias coordinará la atención de posibles incidentes y la movilización de ambulancias durante la jornada presidencial.

Líderes internacionales acompañarán la posesión de De la Espriella

La ceremonia de posesión de Abelardo De la Espriella contará con la presencia de varios líderes internacionales. Entre los presidentes latinoamericanos confirmados se encuentran Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Laura Fernández (Costa Rica), José Raúl Mulino (Panamá), José Antonio Kast (Chile), Nasry Asfura (Honduras) y Luis Abinader (República Dominicana), según El País.

De acuerdo con El País, también asistirán el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas; los vicepresidentes de El Salvador y Guatemala; los cancilleres de Israel, Suecia y Brasil; además de delegaciones oficiales de México, Estados Unidos, Alemania, Portugal y Corea del Sur. Por otro lado, la revista Semana informó sobre la posible presencia de Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Más información sobre Abelardo de la Espriella

Preguntas frecuentes sobre: investidura de Abelardo de la Espriella