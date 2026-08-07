Ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella: fecha, hora, lugar y cómo ver la ceremonia

Colombia se prepara para un cambio de Gobierno con la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia para el periodo 2026-2030. La ceremonia de posesión se realizará el viernes 7 de agosto y tendrá un escenario histórico: por primera vez en más de un siglo, el acto oficial no se llevará a cabo en Bogotá, sino en Cali.

Según informó El País, la decisión de trasladar la ceremonia a la capital del Valle del Cauca busca marcar una nueva etapa política y reforzar el mensaje de un Gobierno con mayor presencia en las regiones.

Se rompe la tradición presidencial con una ceremonia en Cali

La investidura comenzará a las 15:00 horas de Colombia y contará con el juramento del nuevo mandatario y la entrega de la banda presidencial. El evento tendrá lugar en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

La elección de Cali estuvo precedida por una propuesta inicial de realizar la ceremonia en una instalación militar. Sin embargo, la idea generó cuestionamientos institucionales y finalmente fue descartada. De la Espriella optó por mantener el simbolismo regional, pero en un espacio civil.

Se esperan líderes internacionales en la posesión presidencial

El acto reunirá a representantes de distintos países. Entre los asistentes confirmados están el rey Felipe VI de España. La toma de posesión de Abelardo de la Espriella contará con la presencia de varios mandatarios latinoamericanos. Entre ellos estarán Javier Milei, de Argentina; Daniel Noboa, de Ecuador; Santiago Peña, de Paraguay; y Luis Abinader, de República Dominicana.

También asistirán José Raúl Mulino, de Panamá; José Antonio Kast, de Chile; Laura Fernández, de Costa Rica; y Nasry Asfura, de Honduras. Además, la lista incluye a representantes internacionales de distintos países, indica El País.

El evento reunirá a vicepresidentes, cancilleres y delegaciones extranjeras. Están previstas autoridades de Israel, Suecia, Brasil, México, Estados Unidos, Alemania, Portugal y Corea del Sur. Según reportes de medios nacionales, también podría asistir Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

El País señaló que la ceremonia tendrá una amplia presencia extranjera y será uno de los primeros eventos del nuevo Gobierno, con la atención puesta en los mensajes políticos que marcarán el inicio de la administración.

Se podrá seguir la transmisión en vivo de la ceremonia

La posesión presidencial podrá verse a través de los canales oficiales del Gobierno colombiano, el Congreso y medios nacionales que realizarán una cobertura especial. También se espera una transmisión digital mediante plataformas oficiales.

De acuerdo con El País, el cambio de sede representa una modificación histórica en la tradición republicana colombiana y convierte a Cali en el centro político del país durante esta jornada.

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