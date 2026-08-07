Acto de investidura de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia

La ceremonia de investidura del abogado Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030 comenzó este viernes, 7 de agosto de 2026, en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, donde se reúnen congresistas, autoridades nacionales y representantes internacionales.

El acto de posesión se desarrolla en la capital del Valle del Cauca con la presencia de una mayoría del Congreso y jefes de Estado de una decena de países. EFE informó que la ceremonia marca el inicio del nuevo Gobierno colombiano y cuenta con la participación de delegaciones nacionales e internacionales.

La jornada inició con la verificación del cuórum legislativo, un paso previo al desarrollo del protocolo de investidura. Después de este procedimiento, una comisión integrada por senadores y representantes de diferentes partidos se trasladó para invitar al presidente electo a ingresar al recinto oficial.

Ceremonia en Cali queda en pausa por la llegada del presidente electo

Luego de cumplir con el primer trámite legislativo, la sesión entró en un prolongado receso mientras se esperaba la llegada de Abelardo de la Espriella y su esposa, Ana Lucía Pineda.

Aunque había transcurrido más de media hora desde el inicio del acto, la pareja presidencial todavía no había ingresado al auditorio universitario donde se desarrolla la ceremonia.

La espera ocurrió ante la presencia de invitados nacionales e internacionales que ya ocupaban sus lugares en el recinto.

Según EFE, el evento reúne a representantes políticos, autoridades y líderes extranjeros que acompañan el cambio de mando presidencial en Colombia.

Ausencia del Pacto Histórico y presencia de expresidentes colombianos

Uno de los hechos que marcó la jornada fue la ausencia de los congresistas del Pacto Histórico, colectividad del presidente saliente Gustavo Petro.

Los integrantes del partido decidieron no asistir a la investidura porque consideran que De la Espriella es un presidente ilegítimo y mantienen cuestionamientos sobre el resultado electoral.

En contraste, varios expresidentes colombianos asistieron al acto. Entre ellos estuvieron César Gaviria, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe e Iván Duque.

Los exmandatarios Ernesto Samper y Juan Manuel Santos no fueron invitados a la ceremonia.

Reyes, presidentes latinoamericanos y el presidente de FIFA acompañan el acto

El auditorio fue acondicionado con flores colombianas y grandes pantallas con el mensaje “Bienvenidos a la Patria Milagro”.

Entre los invitados internacionales destacó la presencia del rey Felipe VI de España, además de varios mandatarios latinoamericanos.

Participaron Javier Milei, presidente de Argentina; Daniel Noboa, de Ecuador; Santiago Peña, de Paraguay; José Raúl Mulino, de Panamá; Luis Abinader, de República Dominicana; José Antonio Kast, de Chile; y Nasry Asfura, de Honduras.

También asistió Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Con información de EFE

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