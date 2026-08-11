Tres sismos se registraron en el sur de Perú, cerca de Ecuador, este martes 11 de agosto

La región de Piura, sur de Perú, registró tres movimientos telúricos durante la madrugada del 11 de agosto. El primero alcanzó una magnitud de 4.9 y ocurrió al oeste de Sechura. Dos minutos después llegó una réplica de magnitud 4.0 y, 43 minutos más tarde, otro sismo de magnitud 4.1 volvió a sentirse en la provincia.

Los tres eventos ocurrieron en menos de una hora y tuvieron sus epicentros al suroeste de Sechura, según los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no reportaron víctimas ni daños materiales. La Dirección de Hidrografía Nacional tampoco emitió una alerta de tsunami tras el sismo de mayor magnitud.

El primer sismo alcanzó magnitud 4.9

El primer temblor ocurrió a las 03:00. El Centro Sismológico Nacional registró una magnitud de 4.9 y ubicó el epicentro a 64 kilómetros al suroeste de Sechura, en la provincia del mismo nombre.

El movimiento tuvo una profundidad de 24 kilómetros y alcanzó una intensidad de grado III en la escala de Mercalli. Debido a la cercanía temporal entre los eventos, los ciudadanos permanecieron atentos a los siguientes movimientos.

A las 03:02, apenas dos minutos después, ocurrió la primera réplica. El IGP reportó una magnitud de 4.0 para este segundo sismo. Su epicentro se ubicó a 61 kilómetros al suroeste de Sechura y alcanzó una profundidad de 34 kilómetros.

La actividad sísmica continuó durante la madrugada. A las 03:45, un tercer movimiento de magnitud 4.1 sacudió nuevamente la provincia de Sechura.

Este último sismo tuvo su epicentro a 67 kilómetros al suroeste de la localidad. El movimiento alcanzó una profundidad de 23 kilómetros y registró intensidades de entre los grados II y III.

De esta manera, Piura acumuló tres eventos sísmicos en un período de 45 minutos. El primero fue el de mayor magnitud, con 4.9, mientras que los otros dos movimientos alcanzaron magnitudes de 4.0 y 4.1.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0547

Fecha y Hora Local: 11/08/2026 03:45:49

Magnitud: 4.1

Profundidad: 23km

Latitud: -5.96

Longitud: -81.27

Intensidad: II-III Sechura

Referencia: 67 km al SO de Sechura, Sechura – Piurahttps://t.co/uTJaU4CCEw — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) August 11, 2026

No hubo daños ni alerta de tsunami

Hasta el cierre de la información, las autoridades no reportaron daños ni perjuicios relacionados con los tres sismos registrados en Piura. Tampoco se informó sobre víctimas por estos movimientos telúricos.

Aunque el epicentro del sismo de magnitud 4.9 se ubicó bajo la superficie del mar, la Dirección de Hidrografía Nacional descartó que este movimiento haya generado una alerta de tsunami.

La actividad sísmica también alcanzó a otra zona del país durante la madrugada. Antes de los movimientos registrados en Piura, Moquegua reportó un sismo el 10 de agosto, a la 01:19.

El movimiento tuvo una magnitud de 3.4 y ocurrió en la provincia de General Sánchez Cerro. El epicentro se ubicó a 7 kilómetros al suroeste del distrito de La Capilla, con una profundidad de 13 kilómetros.

En esa localidad, el sismo alcanzó una intensidad máxima de grado II en la escala de Mercalli, según la información técnica del organismo oficial.

Las autoridades recuerdan que la población debe mantener la calma durante un sismo y mantenerse atenta a la información de fuentes oficiales. Los movimientos telúricos no se pueden predecir.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0546

Fecha y Hora Local: 11/08/2026 03:02:05

Magnitud: 4.0

Profundidad: 34km

Latitud: -5.96

Longitud: -81.19

Referencia: 61 km al SO de Sechura, Sechura – Piurahttps://t.co/ZoQA7sBNy9 — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) August 11, 2026

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