Conmebol mueve su calendario y estos son los partidos afectados por el terremoto en Colombia

El terremoto de magnitud 7.4 que remeció Colombia el 10 de agosto de 2026 tuvo consecuencias también en el calendario del fútbol sudamericano. La emergencia llevó a la Conmebol a modificar los partidos internacionales que estaban previstos en territorio colombiano.

¿Qué pasó con Independiente del Valle y Deportes Tolima?

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reprogramó el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Independiente del Valle y Deportes Tolima, que inicialmente estaba previsto para el 11 de agosto.

El encuentro se disputará el martes 18 de agosto de 2026, a las 19:30, en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, según la programación comunicada por la Conmebol.

La serie continuará en Ecuador. El partido de vuelta entre Independiente del Valle y Deportes Tolima se jugará el martes 25 de agosto, también a las 19:30, en la cancha de IDV, de acuerdo con el nuevo calendario.

¿Por qué se reprogramaron los partidos de la Copa Libertadores?

La Conmebol modificó el calendario de sus competiciones debido a la emergencia provocada por el terremoto que afectó a Colombia el 10 de agosto de 2026.

El terremoto de magnitud 7.4 fue sentido en varias ciudades colombianas y también en Ecuador, Panamá y Venezuela. El Gobierno colombiano declaró la situación de “desastre nacional”, según la información incluida en la nota.

¿Cómo llegan Independiente del Valle y Deportes Tolima?

Independiente del Valle avanzó a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 como líder de su grupo, con 13 puntos.

Deportes Tolima clasificó a esta instancia en el segundo lugar, con ocho unidades, según los datos de la nota.

¿Qué otros partidos fueron reprogramados?

La Conmebol también modificó el calendario de la Copa Sudamericana. El partido de ida de los octavos de final entre Santa Fe y River Plate, que estaba previsto para el 12 de agosto en el Estadio El Campín de Bogotá, se jugará el 19 de agosto a las 19:30.

La vuelta quedó programada para el 26 de agosto a las 21:30 en el Monumental de Buenos Aires.

¿Qué sigue para Independiente del Valle?

Independiente del Valle deberá enfrentar a Deportes Tolima el 18 de agosto en Ibagué y definir la serie de octavos de final el 25 de agosto en Quito, de acuerdo con el calendario reprogramado por la Conmebol.

Con información de EFE