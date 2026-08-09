Liga de Quito e Independiente del Valle, los últimos representantes de Ecuador en la Libertadores

La Copa Libertadores 2026 entra en su etapa decisiva. Tras el parón provocado por el Mundial 2026, el torneo más importante de clubes en Sudamérica regresa con los octavos de final, instancia en la que Liga de Quito e Independiente del Valle serán los únicos representantes de Ecuador.

Ambos clubes intentarán mantener con vida la ilusión del fútbol ecuatoriano y avanzar a los cuartos de final, donde seguirán soñando con conquistar la ‘Gloria Eterna’.

En total, 16 equipos continúan en carrera por el título: siete campeones continentales y nueve clubes que buscan levantar por primera vez el trofeo.

Liga de Quito e Independiente del Valle buscan dar el primer golpe

Los dos equipos ecuatorianos disputarán sus partidos de ida como visitantes y tendrán la oportunidad de definir la serie en casa.

Independiente del Valle abre la participación ecuatoriana

El primero en salir a escena será Independiente del Valle, que visitará este martes 11 de agosto a Deportes Tolima, en Colombia.

El equipo dirigido por Joaquín Papa clasificó como líder del Grupo H de la Libertadores, luego de sumar 13 puntos, producto de cuatro victorias, un empate y una derrota, consolidándose como uno de los equipos más sólidos de la fase de grupos.

Ahora buscará sacar un resultado positivo fuera de casa para cerrar la clasificación en Ecuador.

Liga de Quito visita al sorprendente Mirassol

Por su parte, Liga de Quito enfrentará el jueves 13 de agosto al brasileño Mirassol, una de las revelaciones del certamen.

El ‘Rey de Copas’ ecuatoriano terminó como líder del Grupo G, con 12 puntos, gracias a cuatro triunfos y dos derrotas, superando precisamente al conjunto brasileño, que avanzó como segundo de la zona.

El duelo tendrá un ingrediente especial, ya que ambos equipos ya se enfrentaron en la fase de grupos y volverán a verse las caras en una serie que promete ser una de las más atractivas de los octavos de final.

Ecuador mantiene vivo el sueño de la Libertadores

Con la eliminación de Barcelona SC y el resto de clubes ecuatorianos en las fases anteriores, toda la ilusión del país recae ahora sobre Liga de Quito e Independiente del Valle.

Los dos equipos intentarán seguir dejando en alto el nombre de Ecuador y acercarse a los cuartos de final de un torneo en el que ambos saben lo que es competir al máximo nivel.

Liga de Quito buscará conquistar su segunda Copa Libertadores, tras la histórica consagración de 2008, mientras que Independiente del Valle intentará alcanzar por primera vez el título continental, después de haber sido subcampeón en 2016.

Así se jugarán los octavos de final

Martes 11 de agosto

Fluminense vs. Independiente Rivadavia

Estudiantes de La Plata vs. Universidad Católica

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle

Miércoles 12 de agosto

Platense vs. Coquimbo Unido

Palmeiras vs. Cerro Porteño

Cruzeiro vs. Flamengo

Jueves 13 de agosto