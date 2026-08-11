Libertadores: Independiente vs. Tolima tiene fecha tras terremoto en Colombia

El partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores de América, entre Independiente del Valle y Deportes Tolima, fue suspendido debido a un terremoto que afectó a Colombia. La Conmebol reprogramó el encuentro y decidió una nueva fecha para este, así como para el cotejo de vuelta.

La reprogramación del partido entre Independiente del Valle y Deportes Tolima en Copa Libertadores

La mañana del lunes 10 de agosto del 2026, un terremoto de 7,4 grados en la escala de Richter sacudió Colombia. Aquel día, el plantel de Independiente del Valle tenía previsto trasladarse hacia el país cafetero para su compromiso frente a Deportes Tolima, que estaba pactado para este martes 11 de agosto.

A raíz del suceso, Conmebol notificó a la escuadra rayada que el partido se suspendería, por lo cual este permaneció en tierras ecuatorianas. Un día después de lo acontecido, la máxima entidad del fútbol sudamericano dio a conocer cuándo se llevaría a cabo el partido.

Días y horarios de @cdtolima vs. @IDV_EC por los Octavos de Final de la CONMEBOL #Libertadores pic.twitter.com/zJkBc7ZaoC — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 11, 2026

El cotejo de ida se llevará a cabo durante el martes 18 de agosto a las 19:30 en Ibagué, Colombia. En aquella fecha debía disputarse el compromiso de vuelta en Quito, Ecuador, por lo que este último se jugará el 25 de agosto a la misma hora.

Independiente del Valle se enfrentará al único equipo colombiano que sigue en la Copa Libertadores

Para el compromiso frente a Deportes Tolima, Independiente del Valle llega como uno de los dos equipos ecuatorianos que se mantienen en la competencia. Juanto a los rayados se encuentra Liga de Quito. En el caso del cuadro colombiano, este es el único de su país que permanece en el certamen.

En la fase de grupos, Independiente consiguió clasificarse como líder con 13 unidades. Su escolta fue Rosario Central de Argentina y los eliminados, Universidad Central de Venezuela y Libertad de Paraguay. El conjunto ecuatoriano venció a los paraguayos en dos oportunidades, contra los argentinos ganó e igual, y frente a la escuadra venezola se impuso y fue derrotado.

Deportes Tolima ingresó segundo en su grupo con ocho unidades, detrás de Coquimbo Unido de Chile. Nacional de Uruguay y Universitario de Perú abandonaron la competencia.

El terremoto que afectó a Colombia

Alrededor de las 07:34 del 10 de agosto del 2026 se produjo el terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó. Este causó daños, principalmente, en las ciudades de Quibdó, Cali, Pereira y Manizales y también se sintió en Ecuador y Panamá.

Hasta la noche de este 11 de agosto, la cantidad de víctimas mortales había ascendido a 224, de acuerdo a autoridades colombianas. A su vez, se notificaron 188 personas desaparecidas en Cali.