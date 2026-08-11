Terremoto en Colombia: ¿por qué fue el peor del siglo XXI?

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el lunes, 10 de agosto de 2026, es el más fuerte registrado en el país durante este siglo. Las autoridades continúan evaluando los daños y buscando sobrevivientes entre los escombros.

Los balances regionales sitúan en cerca de 240 el número de fallecidos. Sin embargo, el presidente Abelardo de la Espriella reportó 181 muertos. La diferencia refleja la dificultad para consolidar las cifras.

Terremoto en Colombia: epicentro estuvo en Chocó

El Servicio Geológico Colombiano ubicó el epicentro en San José del Palmar, Chocó. El movimiento ocurrió a las 07:34 y tuvo una profundidad de 103 kilómetros.

EFE señala que la ubicación del epicentro influyó en el impacto sobre Risaralda y Valle del Cauca. San José del Palmar limita con ambos departamentos.

El Chocó es una de las regiones más pobres del país. La zona también presenta dificultades de acceso, lo que complica la atención de la emergencia.

Pereira y Cali, entre las ciudades más afectadas

Pereira registra alrededor de 90 fallecidos, según las autoridades regionales. La ciudad está a unos 55 kilómetros del epicentro.

El aeropuerto Matecaña mantiene suspendidos los vuelos comerciales. La infraestructura sufrió graves daños durante el terremoto.

En el Valle del Cauca se contabilizan 130 muertos. De ellos, 95 corresponden a Cali y 35 a otros municipios.

EFE destaca que Cali fue además sede de la investidura de De la Espriella el pasado 7 de agosto.

Quibdó también enfrenta una situación crítica. La capital del Chocó registra 14 fallecidos y fue la primera ciudad visitada por el mandatario tras el terremoto.

El peor terremoto del siglo XXI en Colombia

El Servicio Geológico Colombiano registra 103 réplicas. Seis tuvieron magnitudes superiores a tres y una superó cuatro.

El sismo recuerda al terremoto de Armenia de 1999. Aquella tragedia dejó 1 185 muertos y miles de viviendas destruidas o inhabitables.

EFE explica que el terremoto colombiano tuvo un origen de subducción. La placa de Nazca se introduce bajo la Sudamericana y libera energía acumulada.

El mecanismo es diferente al de los terremotos registrados recientemente en Venezuela. Allí interviene la placa Caribe y los sismos tuvieron una menor profundidad, señala EFE.

Con información de EFE

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