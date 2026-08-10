Independiente del Valle alteró su itinerario por el terremoto en Colombia

Deportes Tolima e Independiente del Valle se enfrentarán este martes 11 de agosto de 2026 por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, pero el terremoto de este lunes en Colombia pondría en riesgo este juego.

Independiente del Valle retrasó su viaje a Colombia

El encuentro entre las escuadras de Deportes Tolima e Independiente del Valle por la Copa Libertadores está programado para que se juegue en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué desde las 19:30.

Sin embargo, el terremoto de magnitud 7.4 suscitado a las 07:34 de la mañana con epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, Colombia, alteró la logística del equipo ecuatoriano.

Su partida desde Quito a Ibagué estaba programada para este lunes pasadas las 14:00. Su arribo se tenía que dar a las 17:00 para quedar concentrado a la espera de la ida de los octavos de final de la Libertadores.

Antes de tomar su vuelo con destino a territorio colombiano, se tenía planificada una zona mixta en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre a las 13:00, pero eso se tuvo que modificar, así como el horario de salida.

En el chat de comunicación que el club mantiene con los medios de comunicación en WhatsApp detallaron que el terremoto provocó “algunas afectaciones en la operación aérea en Colombia (…) Los aeropuertos de Ibagué y Armenia se encuentran cerrados. Es posible que se retrase el vuelo de hoy”, mencionaron.

En un segundo mensaje confirmaron que la nueva hora de atención a los medios de comunicación se dará a las 14:30 y la salida del vuelo a las 16:30. Estos horarios pueden sufrir otros cambios que serán anunciados oportunamente.

La DIMAYOR anunció que la cuarta fecha programada para el lunes y martes se reprogramó para el martes y miércoles como medida para resguardar el “bienestar y seguridad” de todos los actores del fútbol del vecino país del norte.

Más allá de estos detalles, no ha existido algún tipo de comunicación por parte de la Conmebol o del propio Deportes Tolima sobre si la programación del encuentro sufrirá alguna alteración.

Independiente del Valle ya enfrentó a Tolima

El 13 de abril de 2022, Independiente del Valle se enfrentó a Deportes Tolima por primera vez por la Copa Libertadores. El encuentro, válido por la fase de grupos, terminó empatado 2-2 en Chillo Jijón.

Junior Sornoza anotó los dos tantos del ‘matagigantes’, el segundo de tiro penal a los 89 minutos. La visita abrió el marcador a los 15′ por intermedio de Jeison Lucumí, y Anderson Plata, a los 41′, amplió el marcador para el sorpresivo 0-2 al cierre del primer tiempo.

El 4 de mayo, la revancha terminó 1-0 para los colombianos con un tanto de Andrés Felipe Ibargüen a los 88 minutos. Con ese marcador clasificaron para los octavos, mientras que los ‘rayados’ se fueron directo para la Sudamericana.

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