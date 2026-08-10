Patrik Mercado no será contratado por Sevilla de España

Este lunes 10 de agosto de 2026, el Sevilla de España confirmó a través de un comunicado colgado en su sitio web y redes sociales que no contratará a Patrik Mercado, jugador de Independiente del Valle.

Patrik Mercado seguirá en Independiente del Valle

“El Sevilla FC comunica que no es posible la consumación de la contratación del jugador Patrik Mercado por razones contempladas en los acuerdos suscritos con Independiente del Valle, al cual se le ha informado pormenorizadamente de esta circunstancia de manera formal”.

Con ese corto texto, el cuadro español dio por cerrada la transacción que involucraba al talentoso mediocampista ecuatoriano de 23 años formado en la prodigiosa cantera del equipo del Valle.

El 26 de febrero de este mismo año se anunciaba un “principio de acuerdo para la compra de los derechos federativos del jugador Patrik Mercado (…) sujeto a la ejecución de la transferencia por parte del Sevilla“.

En ese momento se especificó que el internacional ecuatoriano no pasará a formar parte de la disciplina del Sevilla FC hasta que se concrete su traspaso en el mercado de verano 2026/27.

Aunque existía un preacuerdo de transferencia por más de 6 millones de dólares, el Sevilla canceló definitivamente su fichaje debido a que los exámenes médicos más recientes determinaron que aún no se encuentra 100 % recuperado.

El futbolista sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco medial de la rodilla derecha en el partido entre IDV y Técnico Universitario, suscitado el 22 de marzo por la sexta fecha de la LigaPro.

Mercado se mantuvo en el terreno de juego hasta los 16 minutos, cuando fue reemplazado por Ronald Briones. Desde ese momento no volvió a jugar e incluso quedó al margen de la consideración de Sebastián Beccacece, exDT de la Selección de Ecuador, para el Mundial 2026.

Mercado tuvo un 2025 de ensueño

El 2025 para Patrik Mercado fue el de su consolidación en la élite del fútbol de Ecuador con destacadas participaciones en los torneos locales e internacionales con su club y con presencia en el equipo nacional ecuatoriano.

Jugó 48 partidos, anotó siete goles y dio 11 asistencias que lo catapultaron al 11 ideal de la Serie A, como mejor volante ofensivo, y fue elegido como EL PRO, premio individual que se le otorga al mejor jugador de toda la temporada.

En su palmarés descansan los títulos de la Copa Ecuador (2022), Supercopa de Ecuador (2023 y 2026) y Liga Pro (2025). En el plano internacional conquistó la Copa Sudamericana (2022) y la Recopa Sudamericana (2023).

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