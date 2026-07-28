Sebastián Beccacece afirmó que Ecuador mereció ser primero de grupo

Sebastián Beccacece analizó su etapa al frente de la Selección de Ecuador y su participación en el Mundial 2026. Si bien destacó la consolidación de un proceso sólido de dos años, admitió que la eliminación ante México dejó una sensación de deuda por las altas expectativas creadas.

Sebastián Beccacece no cumplió con su objetivo

Para Sebastián Beccacece, el balance del ciclo no puede limitarse al resultado del último partido. Sostuvo que la clasificación al Mundial y el rendimiento previo reflejaron el crecimiento del grupo, aunque el desenlace en los dieciseisavos de final terminó marcando la evaluación pública del proceso.

El técnico recordó en entrevista con TyC Sports publicada este martes 28 de julio que Ecuador selló su boleto para la Copa del Mundo después de una eliminatoria que calificó como histórica por el segundo lugar en la tabla.

Afirmó que la convivencia fue uno de los mayores logros del proceso, el cual hizo que el plantel desarrolle una relación cercana dentro y fuera del campo, aspecto que ayudó a fortalecer el funcionamiento colectivo durante la clasificación.

El argentino aseguró que esa evolución elevó las expectativas de todo el país. El objetivo era superar la mejor actuación histórica en un Mundial y disputar al menos cinco partidos, una meta que no logró.

En la fase de grupos, el DT consideró que sus jugadores merecieron sumar más puntos de los cuatro obtenidos, con los que pudieron ‘haber terminado tranquilamente primeros en la zona’.

No dudó en catalogar la victoria sobre Alemania como la “más importante en la historia mundialista de Ecuador“. Además, ponderó ese triunfo como el pico más alto de su gestión, el cual desató el feriado nacional decretado por el mandatario Daniel Noboa.

Sin embargo, admitió que esa alegría cambió rápidamente tras la derrota 2-0 contra México en el mítico estadio Azteca, donde dejó una imagen displicente y poco productiva durante los 90 minutos.

El partido contra México marcó su ciclo

El exseleccionador admitió que el primer tiempo frente a México fue el momento más complicado de todo su proceso porque el rival fue superior desde el aspecto táctico y logró imponer condiciones que la Tri no pudo neutralizar.

Según explicó, los mexicanos encontraron soluciones para salir de la presión ecuatoriana, lo que generó dudas en la estructura defensiva. Esa superioridad, dijo, terminó condicionando un encuentro que después resultó difícil de remontar.

‘Becca‘ evitó buscar excusas relacionadas con el calendario, los viajes o el desgaste físico. Aunque reconoció que esos factores existieron, insistió en que la explicación principal estuvo en el rendimiento futbolístico mostrado durante la primera mitad.

El entrenador recordó que Ecuador mejoró después del descanso gracias a algunos cambios y al control del balón. Sin embargo, señaló que el rival ya tenía ventaja y administró el partido con inteligencia hasta asegurar la clasificación.

Para él, la mayor enseñanza del Mundial fue comprender que una desconcentración de pocos minutos puede cambiar el destino de una selección. Ese aprendizaje, afirmó, debe servir para el futuro de una generación que todavía tiene amplio recorrido.

El estratega concluyó que deja un cimiento sólido para el futuro, respaldado en una de las nóminas más jóvenes de la Copa del Mundo. En ese sentido, confía en que gran parte de estos futbolistas alcanzará su plena madurez deportiva en los próximos años.

Te recomendamos: