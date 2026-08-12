Colombia recibirá equipos de rescate de Israel, EE.UU., Ecuador y El Salvador tras terremoto

El Gobierno de Colombia confirmó que recibirá equipos de rescate de Israel, Estados Unidos, El Salvador y Ecuador. Los grupos llegarán para apoyar la búsqueda de personas atrapadas tras el terremoto de magnitud 7,4, indica El Tiempo de Bogotá.

La ayuda internacional se suma a las labores que se adelantan después del movimiento telúrico. El Tiempo de Bogotá señaló que varios países han establecido comunicación con Colombia para ofrecer apoyo ante la emergencia.

El anuncio contempla la participación de equipos provenientes de cuatro países. Su objetivo será contribuir a las labores de búsqueda de personas que puedan encontrarse atrapadas.

Gobierno niega rechazo de ayuda por razones políticas

El canciller Omar Bula aseguró que Colombia no ha rechazado ofrecimientos de otros países por razones ideológicas o políticas.

“No hemos excluido a ningún país en términos de los ofrecimientos que nos han hecho. Trabajamos con los países sin ninguna consideración ideológica ni política”, afirmó el funcionario.

Según El Tiempo de Bogotá, el Gobierno ha recibido ofrecimientos de asistencia de diferentes países tras el terremoto. La respuesta oficial, de acuerdo con lo señalado por el canciller, busca coordinar esas propuestas.

Estos países han ofrecido ayuda a Colombia

Bula también explicó que la ayuda debe ser organizada para que pueda responder a las necesidades de la emergencia. “Toda esta ayuda hay que canalizarla de manera efectiva. Una ayuda mal organizada no es ayuda”, sostuvo.

Entre los países que se han comunicado con Colombia para ofrecer asistencia están República Checa, España, Portugal, Turquía, Japón, Israel, Suiza, India, China y Alemania.

El Tiempo de Bogotá reportó que estos ofrecimientos forman parte de las comunicaciones recibidas por el Gobierno después del terremoto.

Por ahora, el Ejecutivo confirmó específicamente la recepción de equipos de rescate de Israel, Estados Unidos, El Salvador y Ecuador para apoyar la búsqueda de personas atrapadas. Las autoridades deberán coordinar la llegada y el trabajo de estos grupos dentro de las labores de atención de la emergencia.

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