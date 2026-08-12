Los Topos de México se suman al rescate por terremoto en Colombia

El equipo de rescatistas conocido como Los Topos de México llegó a territorio colombiano para brindar asistencia técnica e ingresar a estructuras colapsadas tras el potente sismo de magnitud 7,4 que sacudió el suroccidente del país.

Un contingente de la Brigada Internacional Topos Azteca se trasladó durante la madrugada del miércoles 12 de agosto de 2026 hacia la ciudad de Cali, en el departamento del Valle del Cauca, suspendiendo sus labores de más de 40 días en Venezuela para incorporarse de inmediato a la atención de la emergencia sísmica.

Inspecciones técnicas de Los Topos de México en estructuras de Cali

Tras su llegada a la capital vallecaucana a la 1:30 de la mañana, un grupo de avanzada de Los Topos de México, compuesto por aproximadamente 17 a 20 integrantes, inició de inmediato revisiones nocturnas en edificaciones destruidas.

Baruch Juárez, miembro de la agrupación, explicó que emplearon equipos tecnológicos para detectar señales de vida y evaluar zonas de alto riesgo en un edificio colapsado.

Pese a rastrear olores y fluidos orgánicos entre los escombros, Juárez confirmó que las primeras inspecciones especializadas practicadas no han arrojado resultados positivos que confirmen la presencia de personas con vida en los puntos evaluados.

Afectaciones regionales y despliegue tecnológico

El terremoto tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, provocando graves daños materiales y cientos de víctimas en diversas urbes del territorio colombiano.

Entre las localidades con mayores afectaciones figuran Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, donde los equipos de emergencia continúan desplegados. Los integrantes de la Brigada Internacional Topos Azteca arribaron provistos de herramientas para la remoción de escombros e instrumental especializado para intervenir en escenarios de catástrofe.

Protocolos de ayuda internacional y posturas de las organizaciones

La presencia de grupos de apoyo internacional ha presentado diferentes matices operativos. Mientras la Brigada Internacional Topos Azteca inició labores de inspección en Cali, la organización Brigada de Rescate Topos Tlatelolco A.C. informó en sus canales oficiales que mantuvo comunicación con Silvia Vallen, Coordinadora Nacional de Gestión de Riesgos de Colombia, indicando que las autoridades locales determinaron limitar el ingreso de grupos externos al considerar que la emergencia está cubierta por equipos nacionales, evaluando únicamente ayuda de Estados Unidos, Ecuador y Chile, tal como se informó en una nota periodística publicada en este Medio, este día miércoles.

Ante esta postura, esa agrupación mexicana decidió no realizar un despliegue operativo y concentrar su apoyo en la recolección de insumos humanitarios.

Trámites de autorización para brigadas voluntarias

Por otra parte, la agrupación Topos Adrenalina de la Ciudad de México, presidida por Ismael Villegas, informó que solicitó la autorización correspondiente ante la embajada para trasladar a sus elementos.

No obstante, el colectivo se mantiene a la espera de respuesta, dado que las normas colombianas estipulan que el ingreso de rescatistas externos requiere una solicitud formal previa de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ante la Cancillería para una nueva Evaluación de Daños y Necesidades (EDAN).

Preguntas frecuentes sobre los Topos de México y su llegada a Colombia para sumarse a las labores de rescate

❓ ¿A qué ciudad llegaron Los Topos de México para colaborar tras el terremoto?

A la ciudad de Cali, en el departamento del Valle del Cauca.

El grupo de avanzada de la Brigada Internacional Topos Azteca arribó durante la madrugada del 12 de agosto de 2026 procedente de Venezuela para sumarse a las labores de emergencia.

❓ ¿Qué hallazgos reportaron Los Topos de México en sus primeras horas de trabajo en Cali?

En las inspecciones técnicas de Los Topos de México en estructuras de Cali detectaron rastros de olores y fluidos orgánicos, pero ninguna señal de vida bajo los escombros.

El rescatista Baruch Juárez detalló que realizaron inspecciones nocturnas con tecnología en un edificio colapsado, aclarando que los indicios orgánicos encontrados podrían corresponder a mascotas o alimentos en descomposición.

❓ ¿Dónde fue el epicentro del sismo que motivó la llegada de Los Topos de México?

En San José del Palmar, departamento del Chocó.

El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 7,4 y generó severos daños en ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó.

❓ ¿Por qué algunas brigadas de Los Topos de México no desplegaron personal en Colombia?

Por regulaciones de las autoridades colombianas y el respeto a los lineamientos internacionales de INSARAG.

Organizaciones como Topos Tlatelolco y Topos Adrenalina explicaron que el Gobierno colombiano determinó que la atención prioritaria está cubierta por sus equipos nacionales, limitando el ingreso de personal externo que no cuente con requerimiento de la Cancillería.

❓ ¿De dónde venían los rescatistas de Los Topos de México que llegaron a Cali?

De cumplir misiones de rescate en La Guaira, Venezuela.

El grupo estuvo laborando durante más de 40 días en territorio venezolano debido a los sismos de junio, antes de cambiar su ruta de vuelo de regreso e interrumplir sus tareas para trasladarse a Colombia.

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