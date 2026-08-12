Marc Anthony, Chayanne y Feid y más artistas preparan un concierto por los terremotos en Colombia y Venezuela

El concierto benéfico “Unidos por los nuestros” se realizará este domingo 16 de agosto de 2026 en el Kaseya Center de Miami, con el objetivo de recaudar fondos para las comunidades afectadas por los recientes sismos en Colombia y Venezuela.

El evento se presentó inicialmente como “Unidos por Venezuela” tras los terremotos del 24 de junio, pero cambió de nombre y amplió su causa luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el 10 de agosto.

Marc Anthony, Chayanne y Feid encabezan el cartel

El espectáculo reunirá a numerosas figuras de la música latina, entre ellas Marc Anthony, Chayanne, Ricardo Montaner, Feid, Gilberto Santa Rosa, Chino y Nacho, Jay Wheeler, Elena Rose y Silvestre Dangond.

También participarán Gente de Zona, Mau y Ricky, Olga Tañón, Lasso, SanLuis, Piso 21, Corina Smith, Joaquina, Nella, Micro TDH, Jonathan Moly, Jorge Luis Chacín, Jerry Di, Isadora, Manu Manzo, Noreh, Alleh, Zhamira y Free Cover, entre otros artistas.

Así se podrá donar durante el evento

El concierto comenzará a las 6:00 p. m., hora de Miami, y será transmitido en vivo por TelevisaUnivision e iHeartLatino.

Durante la transmisión, el público podrá realizar donaciones mediante códigos QR, mensajes de texto enviando “UNIDOS” al 707070 y a través de Univision.org. Los aportes estarán destinados a la ayuda humanitaria en Colombia y Venezuela.

Una alianza para apoyar a los damnificados

CMN, la Fundación Maestro Cares, TelevisaUnivision y PIMIENTO Entertainment organizan la iniciativa, con el apoyo de iHeartRadio, Spotify y otras entidades.

La iniciativa busca movilizar a la comunidad hispana alrededor del mundo y canalizar ayuda hacia las personas afectadas por los terremotos.

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