Colombia declara emergencia económica tras terremoto de magnitud 7,4

El Gobierno de Colombia declaró la emergencia económica para enfrentar las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país el lunes 10 de agosto de 2026 y que deja, hasta este miércoles, 265 personas fallecidas, 3 494 heridas y 496 desaparecidas.

Gobierno anuncia fondo para la reconstrucción

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que la emergencia económica permitirá crear un fondo destinado a la reconstrucción de las zonas afectadas.

La medida busca canalizar recursos para atender a las familias damnificadas y financiar la recuperación de la infraestructura afectada por el sismo.

Según explicó, los recursos estarán dirigidos a la recuperación de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos que resultaron afectados por el terremoto.

El Gobierno también anunció medidas de alivio temporal para las familias damnificadas. Entre ellas están:

Pago de servicios públicos.

Subsidios de arrendamiento para quienes perdieron sus viviendas.

Alivios tributarios y financieros.

Ayudas económicas para las familias más vulnerables.

Mecanismos de respaldo para comerciantes y pequeños empresarios afectados.

El Gobierno colombiano señaló que la emergencia se produce en un contexto de crisis fiscal, mientras las autoridades enfrentan las necesidades derivadas del terremoto.

Más de 11 000 viviendas fueron destruidas

El nuevo balance oficial señala que el terremoto provocó la destrucción de 11.347 viviendas y dejó otras 53.526 averiadas. Además, 140 edificios colapsaron.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportó que 24.324 familias resultaron afectadas y que se registraron daños en 403 municipios de 14 departamentos.

Mientras se ejecutan las medidas económicas, los organismos de emergencia continúan las labores de búsqueda de personas desaparecidas. Los equipos trabajan dentro de las primeras 72 horas posteriores al terremoto, período conocido como la “ventana de vida”, en el que existen mayores probabilidades de encontrar supervivientes entre los escombros.

Colombia recibe ayuda internacional

El Gobierno anunció que permitirá el ingreso de equipos especializados de búsqueda y rescate de Ecuador, Estados Unidos, El Salvador e Israel para apoyar las labores de emergencia.

México también envió 58,5 toneladas de ayuda humanitaria, mientras organismos internacionales, entre ellos Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y el Programa Mundial de Alimentos, coordinan asistencia para las zonas afectadas.

La emergencia económica se suma así a las acciones de rescate y atención humanitaria que Colombia mantiene tras el terremoto.

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