Video | Salomón, el perrito que sobrevivió al terremoto de Colombia, despide a su dueña

Las honras fúnebres de la abogada Lenny Fernández se llevaron a cabo este jueves 13 de agosto de 2026 en la ciudad de Pasto, tras el colapso del edificio Ana Pilar en Cali provocado por el terremoto de Colombia.

La mujer fue localizada sin vida bajo las estructuras colapsadas protegiendo con su cuerpo a su perro Salomón, quien sobrevivió al evento sísmico y acudió a las ceremonias de despedida de su tutora.

Víctimas y rescates tras el terremoto de Colombia

Durante las labores de búsqueda emprendidas por equipos de socorro, entre ellos la Defensa Civil, la mujer fue ubicada bajo los restos de la edificación del barrio Cuarto de Legua luego del terremoto de Colombia.

Al momento del hallazgo, los rescatistas constataron que la abogada cubrió con su cuerpo a su mascota, permitiendo que el animal permaneciera con vida debajo de ella hasta recibir la respectiva atención veterinaria en la ciudad.

Exequias en Nariño después del sismo

Los restos mortales de Fernández fueron velados en el Centro de Eventos Andino, frente a Unicentro, para posteriormente ser trasladados al Cementerio Jardines Las Mercedes.

A esta hora se realiza la Ceremonia Fúnebre de

Lenny Fernández, joven de la IPUC quien falleció en el terremoto el pasado 10 de agosto en Cali 🙏



Seguimos orando por su familia para que Dios sea consolando en este momento tan difícil pic.twitter.com/2hRjMnYIJ9 — Fabian (@Purrete5k) August 13, 2026

En las imágenes difundidas de la despedida posterior al terremoto de Colombia, el perro Salomón permaneció recostado y sobre el ataúd durante la velación y homenaje, mientras recibía muestras de consuelo por parte de los familiares y allegados de la fallecida.

Perfil de la profesional afectada por la tragedia

Fernández, de 38 años, estudió en la Universidad Cooperativa de Colombia, se desempeñaba como gerente de la empresa Polimart en Cali y servía en el grupo de alabanza de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia del barrio Ciudad Jardín.

La abogada también estuvo vinculada a la Junta Defensora de Animales en Pasto y mantenía una rutina diaria con su mascota, a quien transportaba en su camioneta equipada con cama, agua y alimento.

Emergencia nacional y custodia del canino

Los acontecimientos derivados del terremoto de Colombia, registrado el 10 de agosto con magnitud 7,4 y epicentro en Chocó, dejaron afectaciones en varias zonas del país.

Tras el evento, la custodia del canino quedó a cargo de los parientes de Fernández en Pasto, mientras miembros de la comunidad e integrantes de la iglesia han proporcionado alimento y asistencia para velar por la salud del animal.

Te recomendamos