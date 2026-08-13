Avianca moviliza más de 150 toneladas de ayuda humanitaria tras terremoto en Colombia

La respuesta ante la emergencia provocada por el terremoto en Colombia también se moviliza por aire. Avianca puso su operación de carga y transporte de pasajeros al servicio de las comunidades afectadas y, durante los primeros dos días posteriores a la tragedia, trasladó más de 150 toneladas de ayuda humanitaria.

La operación incluyó cinco vuelos en aeronaves cargueras y de pasajeros, con trayectos desde Bogotá, San Salvador y Barranquilla hacia Cali y Armenia. El despliegue busca acelerar la llegada de recursos esenciales a las zonas afectadas por el terremoto, mediante una articulación de esfuerzos dentro y fuera de Colombia.

Vuelos cargueros refuerzan la respuesta humanitaria

Tres de las cinco operaciones de ayuda humanitaria en Colombia se realizaron en aviones Airbus A330F, aeronaves especializadas en transporte de carga de gran capacidad. Esta infraestructura permitió movilizar importantes volúmenes de insumos destinados a atender las necesidades generadas por la emergencia.

El primer traslado desarrollado por Avianca formó parte de la iniciativa “Colombia, un solo corazón”, liderada por la Primera Dama de la Nación. La carga salió desde Bogotá hacia Cali para apoyar directamente a las comunidades afectadas. A esta operación se sumaron dos vuelos desde El Salvador, realizados con apoyo de ese Gobierno y el respaldo logístico de Avianca Cargo.

La red de vuelos de pasajeros de Avianca también se integró al operativo. Dos aeronaves con destino a Cali y Armenia transportaron ayuda, ampliando la capacidad logística disponible para que los recursos llegaran con mayor rapidez a quienes los necesitan.

Medicamentos, alimentos y equipos llegan por aire

Entre las 150 toneladas de ayuda transportadas por Avianca constan víveres, alimentos, artículos de primera necesidad, medicamentos, agua, pañales y colchonetas. También se movilizaron fórmulas para bebés, teteros, compotas y equipos médicos para apoyar la atención de las poblaciones afectadas.

“Vamos a seguir contribuyendo para que las ayudas lleguen a las comunidades que más lo necesitan”, afirmó Ángela María Orozco, vicepresidente Senior de Asuntos Corporativos de Avianca. La ejecutiva destacó el trabajo de los equipos de la aerolínea para poner su operación al servicio de las personas que enfrentan las consecuencias de la tragedia.

Avianca mantendrá su apoyo durante la emergencia

Mientras Colombia avanza en la atención de las consecuencias del terremoto, Avianca continuará apoyando las labores de recuperación y sumando capacidades para acompañar a las comunidades afectadas.

La operación humanitaria evidencia cómo la conectividad aérea y la logística de carga pueden convertirse en herramientas fundamentales para responder con rapidez ante una emergencia.