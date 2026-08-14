Abelardo de la Espriella propone un plan para reconstruir el Chocó tras el terremoto

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este viernes, 14 de agosto de 2026, una propuesta para impulsar la reconstrucción del Chocó, uno de los departamentos más afectados por el terremoto de magnitud 7,4.

El mandatario planteó crear un proyecto similar al llamado ‘Plan Marshall’, programa de ayuda económica impulsado por Estados Unidos para la recuperación de Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial.

Según EFE, De la Espriella hizo el anuncio durante su llegada a Quibdó, capital del Chocó. Allí aseguró que busca darle al departamento un papel más importante dentro del país.

Plan Marshall para reconstruir el Chocó

El presidente afirmó que el Chocó ha sido históricamente afectado por el centralismo y el abandono estatal. Por ello, consideró que la emergencia puede convertirse en una oportunidad para transformar la región.

“Tenemos que reconstruirlos, hay una gran labor por delante”, afirmó el mandatario al referirse a los territorios afectados por el desastre natural.

De acuerdo con EFE, De la Espriella recorrió barrios y centros educativos de Quibdó que sufrieron daños por el terremoto.

Terremoto en Colombia deja cientos de víctimas

El terremoto tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el Chocó. El movimiento telúrico provocó daños en varias regiones del país.

El balance entregado por las autoridades registra 285 personas fallecidas y 379 desaparecidas. En el Chocó, 13 personas murieron y numerosas viviendas y edificios resultaron destruidos.

El mandatario asumió el cargo hace una semana y enfrentó la emergencia desde los primeros días de su Gobierno.

De la Espriella promete reconstrucción tras el terremoto

EFE señaló que el presidente también tiene previsto visitar otras zonas afectadas. Su recorrido incluye Pereira, El Cairo, Toro y Cali.

De la Espriella aseguró que el proceso de recuperación requiere unidad nacional. También insistió en su propuesta de descentralizar el Gobierno y llevar parte de la gestión presidencial fuera de Bogotá.

El presidente sostuvo que trabaja para responder a la emergencia y destacó la necesidad de aprovechar la reconstrucción para generar nuevas oportunidades para el Chocó.

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