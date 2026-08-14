Terremoto en Colombia deja 281 fallecidos y mantiene al país en emergencia humanitaria

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte de Colombia el lunes, 15 de agosto de 2026, deja hasta este jueves 281 fallecidos, 3 824 heridos y 379 desaparecidos, mientras los equipos de rescate mantienen las labores de búsqueda entre los escombros y miles de familias enfrentan una emergencia humanitaria.

El nuevo balance fue divulgado por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, quien informó que 44 936 familias, equivalentes a 102 105 personas, resultaron damnificadas en 426 municipios de 15 departamentos. Además, 127 edificios colapsaron, 65841 viviendas sufrieron daños y otras 10 677 quedaron destruidas, según datos presentados por el mandatario.

De acuerdo con EFE, las autoridades también comenzaron a plantear las primeras acciones para la reconstrucción. De la Espriella convocó al sector privado y sostuvo reuniones con empresas constructoras y distintos gremios para coordinar la recuperación de las zonas afectadas.

Rescate entre la esperanza y la incertidumbre en Colombia

Aunque ya transcurrieron las 72 horas consideradas críticas para localizar supervivientes, los organismos de socorro continúan trabajando en ciudades como Cali, una de las más golpeadas por el sismo. Allí se contabilizan al menos un centenar de fallecidos y decenas de edificios destruidos o gravemente afectados.

En Manizales, donde murieron seis personas, 1 970 viviendas presentan daños parciales y otras 1 449 fueron declaradas inhabitables. Mientras tanto, numerosas familias permanecen en carpas por temor a regresar a sus hogares.

EFE recogió el testimonio de Felipe Varela, uno de los damnificados, quien afirmó que permanece a la espera de las ayudas gubernamentales tras perderlo todo.

La asistencia humanitaria comenzó a llegar este jueves a Quibdó, en el departamento del Chocó, donde unas 18 toneladas de suministros empezaron a distribuirse entre los afectados. La ayuda internacional también avanza, aunque rodeada de controversia por los criterios aplicados para autorizar el ingreso de equipos extranjeros de rescate.

Según EFE, Colombia ha permitido la llegada de especialistas de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel, mientras un equipo militar mexicano permanece a la espera de autorización adicional.

Con información de EFE

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