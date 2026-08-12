Terremoto: ¿por qué es peligroso usar el ascensor y qué hacer si quedas atrapado?

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto de 2026, volvió a generar dudas sobre cómo actuar dentro de un edificio. Una de las principales recomendaciones es evitar el ascensor mientras ocurre el movimiento.

Según El Tiempo de Bogotá, los sismos pueden provocar desprendimientos de materiales dentro del hueco del ascensor. Ladrillos, cemento, piedras o cerámicas pueden afectar sus componentes. También pueden dificultar el funcionamiento de las puertas.

A esto se suma un posible corte de energía. La interrupción del suministro puede detener la cabina y dejar atrapados temporalmente a sus ocupantes.

¿Cuándo evacuar y qué hacer con las escaleras?

La recomendación es evacuar después de que termine el movimiento. La salida debe hacerse siguiendo las rutas establecidas por cada edificio.

El Tiempo de Bogotá recuerda que tampoco es recomendable correr hacia las escaleras mientras el sismo continúa. Su seguridad depende de factores como la resistencia, estabilidad y estado de la estructura.

Durante el movimiento, lo prioritario es aplicar las medidas de protección correspondientes. Una vez termine, se deben seguir las instrucciones de evacuación.

¿Qué hacer si queda atrapado en un ascensor?

Si el terremoto comienza mientras está dentro del ascensor, lo principal es mantener la calma. Las cabinas cuentan con sistemas de ventilación y mecanismos de seguridad diseñados para evitar una caída descontrolada.

De acuerdo con El Tiempo de Bogotá, si la cabina se detiene, se debe utilizar el botón o la línea de emergencia. También es importante informar la situación y seguir las instrucciones del personal encargado.

No se deben forzar las puertas ni intentar salir por cuenta propia. Tampoco es recomendable aceptar ayuda de personas sin capacitación.

Lo más seguro es permanecer dentro de la cabina y esperar a técnicos o equipos especializados. Tener identificadas las rutas de evacuación y conocer los protocolos del edificio también ayuda a responder mejor ante una emergencia.

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