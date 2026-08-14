Terremoto en Colombia: la tragedia de las trillizas y sus padres

El terremoto que sacudió Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026, dejó una profunda tragedia en una familia de Cali. Las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra vivían con sus padres, Victoria Caicedo y Jairo Saavedra.

La familia residía en un edificio de cuatro apartamentos que quedó sepultado por los escombros. Cuando ocurrió el sismo, todos intentaban evacuar, pero no lograron salir a tiempo.

Según El Tiempo de Bogotá, Sofía fue la primera integrante de la familia encontrada sin vida. Posteriormente, los rescatistas localizaron a sus padres, quienes estaban abrazados entre los escombros.

Tragedia de las trillizas tras el terremoto en Colombia

La familia mantuvo durante días la esperanza de encontrar con vida a las otras dos hermanas. Esa esperanza se hizo realidad cuando Ana María fue rescatada y trasladada a un centro asistencial.

Sin embargo, la búsqueda continuó para localizar a Isabella. La noche del 13 de agosto de 2026, los equipos de socorro encontraron su cuerpo sin vida entre los escombros.

Diana March Espinosa, prima de las jóvenes, confirmó la noticia. La familiar aseguró que ahora todas las fuerzas están concentradas en la recuperación de Ana María.

Ana María sobrevivió al terremoto en Cali

El Tiempo de Bogotá informó que Ana María fue la única trilliza rescatada con vida. Tras ser localizada, la joven indicó a los equipos de emergencia dónde se encontraba cada integrante de su familia.

La historia de las hermanas también ha conmovido por el vínculo que mantenían desde niñas. Sus familiares las describieron como inseparables.

Las trillizas eran inseparables desde niñas

Diana March Espinosa contó a Noticias Telemundo que las tres hermanas siempre permanecieron juntas. Incluso decidieron estudiar la misma carrera para evitar separarse.

Según El Tiempo de Bogotá, la familia ahora enfrenta una nueva etapa marcada por la pérdida de los padres y las dos hermanas de Ana María.

Sus familiares esperan que la joven se recupere. También preparan apoyo para cuando conozca toda la magnitud de la tragedia. “No vamos a dejarte sola”, aseguró su prima.

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